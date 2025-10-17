Чего ждать от космической погоды 17 октября?

Напомним, в начале недели на Солнце произошли три взрыва, которые породили корональные выбросы массы в сторону Земли. Каждый отдельный является слабым, однако их объединение могло бы создать больше проблем. Потоки медленные и не очень интенсивные, поэтому ученые предсказали самый высокий уровень последствий G2. К счастью, никаких возмущений в течение дня так и не зафиксировали, пишет 24 Канал.

Наблюдения в течение дня не показали прибытия потока, поэтому он или оказался слишком медленным, чтобы уложиться в привычные рамки, или вообще прошел мимо планеты. Как бы там ни было, но ученые с самого начала прогнозировали вероятность возмущений сразу на два дня – 16 и 17 октября, как видно из данных NOAA. Поэтому сегодня мы все еще имеем шанс увидеть возмущения.

Однако в Украине их последствия ощутимы не будут. Дело в том, что уровней G2 (вчерашний) или G1 (в прогнозе на сегодня) недостаточно для того, чтобы любые эффекты добрались так далеко на юг планеты. Они вызывают токи на далеком севере и полярные сияния в регионах вечной мерзлоты. Поэтому независимо от того, состоится ли 17 октября магнитная буря, или нет, украинцам волноваться нет причин.

Будущая магнитная буря наступает

Несмотря на это, нас, вероятно, ждет другое событие уже 18 или 19 октября. По данным solen.info, то же самое солнечное пятно AR4246, которое должно было вызвать вчерашние возмущения, также было источником нескольких выбросов 15 октября. Один из них был направлен на Землю. Пока ученые не могут сказать, какой будет мощность возмущений.