Что не так с температурой на Солнце?

Солнечные вспышки – это колоссальные взрывы в атмосфере нашей звезды, которые нагревают плазму до более 10 миллионов градусов Цельсия. Эти явления выбрасывают в космос огромное количество радиации и рентгеновских лучей, что представляет угрозу для космонавтов, спутников и даже верхних слоев атмосферы Земли. Долгое время в солнечной физике господствовало мнение, что все частицы в плазме вспышки – ионы и электроны – нагреваются до одинаковой температуры. Однако команда исследователей во главе с доктором Александером Расселом пришла к другому выводу, пишет 24 Канал со ссылкой на научную работу, опубликованную в The Astrophysical Journal Letters.

Ученые обратили внимание на процесс, известный как магнитное пересоединение. Данные из других областей космической физики, в частности исследования околоземного пространства и солнечного ветра, которые ранее никто не пытался применить к солнечным вспышкам, показали, что этот процесс нагревает ионы – положительно заряженные частицы, составляющие половину массы плазмы – в 6,5 раз сильнее, чем электроны.

Пересчитав показатели с учетом этой новой информации, ученые обнаружили, что температура ионов во время вспышек может достигать более 60 миллионов градусов Цельсия.

Кроме того, оказалось, что эта разница температур между ионами и электронами может сохраняться в течение десятков минут, что полностью меняет представление о динамике этих процессов.

Это открытие о "супергорячих ионах" также может решить загадку, которая озадачивала астрофизиков почти полвека. Еще с 1970-х годов ученые не могли объяснить, почему спектральные линии солнечных вспышек – яркие следы излучения на определенных длинах волн – являются более широкими, чем ожидалось. Ранее это явление объясняли турбулентными движениями в плазме, но эта теория сталкивалась со все большими трудностями.

Новая работа Александра Дж. Б. Рассела предлагает кардинально иной взгляд: сверхвысокая температура ионов может быть главной причиной расширения спектральных линий. Таким образом, открытие не только уточняет температуру солнечных вспышек, но и предлагает решение старой научной проблемы.