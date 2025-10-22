Чим здивувала комета Lemmon?

Комета Lemmon (C/2025 A6) пережила драматичну подію: потужний потік сонячного вітру буквально розірвав її величний хвіст на частини. Цей момент, відомий як "подія від'єднання", є досить рідкісним явищем для комет, хоча коливання хвоста під дією сонячних поривів трапляються частіше, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Вражаючі знімки з частковими залишками хвоста зробив астрофотограф Петр Горалек з Чехії:



Нове фото показує довгий хвіст комети Леммон після того, як його розірвав сильний порив сонячного вітру / Фото Petr Horálek



Цікаво, що це не перший випадок, коли Сонце "атакує" цю комету: подібні, хоча й менш інтенсивні, взаємодії фіксували наприкінці вересня та 4 жовтня. Зазвичай хвіст комети відновлюється протягом кількох годин.

Леммон і полярні сяйва

Тим часом інший фотограф, Алан Таф із Шотландії, зафіксував комету на тлі надзвичайно яскравого полярного сяйва. Воно стало результатом несподіваної геомагнітної бурі класу G2, спричиненої корональним викидом маси на Сонці, який досяг нашої планети із запізненням. Завдяки цьому шторму нічне небо спалахнуло рідкісними відтінками, включаючи не лише типові зелені та червоні, а й рожеві та помаранчеві кольори, що створило неймовірний фон для комети.​



Комету Леммон сфотографували крізь напрочуд яскраву дугу полярного сяйва над Шотландією / Фото Alan Tough



Полярне сяйво над Шотландією / Фото Alan Tough

Що відомо про Lemmon?

Комета Lemmon була відкрита 3 січня цього року астрономами обсерваторії Маунт-Леммон в Аризоні. Це довгоперіодична комета, яка, за розрахунками вчених, робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 1350 років. 21 жовтня вона максимально наблизилася до Землі, пролетівши на відстані близько 90 мільйонів кілометрів, а 8 листопада вона досягне перигелію – найближчої точки до Сонця.

Її яскравість значно зросла в останні тижні, досягнувши зоряної величини 4, що дозволяє бачити її неозброєним оком. Це пов'язано з наближенням до Сонця, через що хмара з газу, пилу та льоду навколо ядра комети, відома як кома, значно розширилася.

Спостерігати за кометою Lemmon можуть жителі Північної півкулі, пише Live Science. Її слід шукати в північно-західній частині неба, трохи нижче сузір'я Великої Ведмедиці, одразу після заходу Сонця. Хоча комету видно і без спеціального обладнання, для кращого огляду рекомендується використовувати бінокль або аматорський телескоп.

Водночас на небі можна помітити й іншу комету, SWAN, але вона значно тьмяніша, і для її спостереження потрібна оптика.​