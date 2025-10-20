Як спостерігати за кометами?

Спочатку, 20 жовтня, до Землі наблизиться комета SWAN (C/2025 R2), а вже наступної доби, 21 жовтня, її наздожене комета Леммон (C/2025 A6). Востаннє настільки помітні комети з’являлися понад рік тому, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Комета Леммон, названа на честь обсерваторії, де її відкрили, зараз сяє із зоряною величиною 4,5. Це приблизно така ж яскравість, як у відомого зоряного скупчення "Вулик" (M44), і лише трохи менша за галактику Андромеди (M31). Найкраще її буде видно 21 жовтня, коли вона підійде до Землі на відстань близько 89 мільйонів кілометрів. На небі її можна шукати поблизу Великої Ведмедиці та яскравої зорі Арктур.



Комета Леммон (C/2025 A6) у вересні 2025 року / Фото Dimitrios Katevainis

Попри те, що комета Леммон буде найкращою кометою 2025 року, вона не стане "великою" кометою, як NEOWISE або Tsuchinshan-ATLAS. Проте вона все одно набагато яскравіша за близько 90% комет, що відвідують нашу Сонячну систему.

Зараз її видно як ввечері, так і вранці в Північній півкулі. Середні та вищі північні широти є особливо сприятливими — у середніх північних широтах вона знаходиться в циркумполярному поясі та не заходить за горизонт на короткий період часу в жовтні.

До кінця жовтня або початку листопада комета може досягти зоряної величини 4, а потім швидко згаснути. Наприкінці листопада вона перебуватиме дуже низько в яскравих вечірніх сутінках для більшості північних спостерігачів, що робить її практично невидимою для нас.

У південній півкулі комета зараз не видима, але з'явитися в листопаді.



Комета Леммон через два дні після попереднього знімка, 26 вересня 2025 року / Фото Victor Sabet and Julien De Winter

Комета SWAN, яка пролетить на день раніше, буде помітно тьмянішою – її яскравість становить 5,9 зоряної величини (чим більше число, тим менша яскравість) і потенційно може зрости до 4-ї величини. Вона світитиме на південному заході, у районі сузір’їв, де формується так званий Літній трикутник – Вега, Денеб і Альтаїр. Її можна буде знайти приблизно на півдорозі між Альтаїром і горизонтом. Досі її найкраще було видно з південної півкулі, а з північної півкулі вона стає видимою після максимального зближення, тобто вже 20 жовтня 2025 року.

SWAN досягла свого перигелію 12 вересня, пройшовши приблизно за 0,5 астрономічної одиниці від Сонця, одразу за межами афелію Меркурія. Ця комета належить до неперіодичного типу, але не вперше відвідує внутрішню частину Сонячної системи, що збільшує її шанси пережити цю подорож. Згідно з даними Sky Walk, її орбітальний період становить понад 20 000 років. Тобто зараз ми маємо унікальний шанс її побачити, бо за нашого життя вона вже не покажеться.



Комета C/2025 R2 SWAN / Фото Gerald Rhemann, Michael Jäger

Комета SWAN, найімовірніше, не буде видима неозброєним оком, як Леммон. Її яскравість не дотягує до можливостей наших очей, але вона легко буде видима за допомогою бінокля або невеликого телескопа. Хоча є ймовірність, що за ідеальних умов без світлового забруднення ви зможете побачити її без додаткових засобів спостереження.

Найкращий час для спостереження обох комет – через півтори години після заходу Сонця. Комета Леммон у понеділок з’явиться низько над північно-західним горизонтом, а вже наступної ночі підніметься трохи вище. Щоб зорієнтуватися, астрономи радять провести уявну лінію вздовж "ручки" Великого Воза – саме вона веде до Арктура, біля якого можна помітити комету.

Пам’ятайте: комети не рухаються за певним сценарієм, тому будьте готові до сюрпризів. Скористайтесь скористатися сервісами The Sky Live, In-The-Sky.org або шукайте інформацію в застосунках для нічного неба Sky Walk 2, Sky Guide, Sky Tonight. Вони допоможуть точно визначити позицію комет у вашому регіоні.

Орбіти і подальша доля комет

Хоча обидві комети з’являться майже одночасно, їхні орбіти дуже різняться. Як пише The Sky Live, комета Леммон здійснює довгу подорож навколо Сонця, яка триває близько 1350 років. Цього разу вона пройде перигелій – найближчу до Сонця точку – 8 листопада. Вплив Юпітера вже скоротив її орбіту приблизно на 200 років, тому наступного разу комету можна буде побачити у 3179 році.



Орбіта комети Lemmon / Фото Vito Technology

Нагадаємо, комети SWAN та Lemmon будуть видно на жовтневому небі разом з метеорами Оріоніди. Оріоніди досягнуть свого піку 20 жовтня. Завдяки ідеально темному небу під час Нового Місяця, спостерігачі за зірками зможуть насолодитися приголомшливим видом двох комет та десятків падаючих зірок однієї ночі.