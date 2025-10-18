Що робить цьогорічний зорепад Оріоніди унікальним?
Головною подією осіннього "метеорного сезону" стане щорічний зорепад Оріоніди, який триватиме з 2 жовтня по 7 листопада. Свого піку він досягне в ніч з 20 на 21 жовтня. За даними Американського метеорного товариства, саме в цей час можна буде побачити до 20 "падаючих зірок" на годину. Метеори входитимуть в атмосферу Землі на вражаючій швидкості 66 кілометрів на секунду, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.
Дивіться також Усе що ми знаємо про міжзоряну комету 3I/ATLAS на цей момент: підсумовуємо відкриття
Оріоніди є частинками знаменитої комети Галлея, яка востаннє наближалася до Землі у 1986 році й повернеться лише у 2061 році. Коли наша планета проходить через хвіст уламків, залишених кометою, ці частинки згорають в атмосфері, створюючи яскраве видовище. Назва метеорного потоку походить від сузір'я Оріона, оскільки здається, ніби метеори вилітають з точки поблизу яскравої червонуватої зорі Бетельгейзе.
Комета Галлея є джерелом ще одного зорепаду – Ета-Аквариди, який можна спостерігати у квітні. У NASA називають Оріоніди одним із найкрасивіших метеорних дощів року.
Цьогорічне шоу буде особливо видовищним, адже його пік збігається з молодим Місяцем, пише Американське метеорне товариство. Це означає, що його світло не буде заважати нам, а тому можна розраховувати на ідеально темні умови для спостережень. Звісно, для успішного перегляду знадобиться ясна погода і відсутність великого міста поблизу.
Комети приєднуються до шоу
Але метеорний потік – це ще не все. У ті ж дні нічне небо прикрасять дві нещодавно відкриті комети: Леммон (C/2025 A6) та SWAN (C/2025 R2). Вони досягнуть максимальної яскравості, і хоча найкраще їх буде видно у бінокль, за умов чистого неба далеко від міських вогнів є шанс побачити їхнє бліде сяйво неозброєним оком.
Спостерігати за кометами варто ввечері, приблизно через півтори години після заходу сонця:
- Комету Леммон, виявлену в січні обсерваторією Маунт-Леммон в Аризоні, слід шукати низько на північному заході. Вона розташується між кінцем ручки ковша Великої Ведмедиці та яскравою зіркою Арктур.
- Комета SWAN, яку у вересні помітив орбітальний апарат NASA Solar Dynamics Observatory, з'явиться низько на півдні, трохи нижче зорі Альтаїр.
Таким чином, жовтневе нічне небо подарує рідкісну можливість одночасно насолодитися і метеорним дощем, і двома яскравими кометами.
Як це все знайти?
Щоб полегшити собі пошуки відповідних зірок і сузір'я Оріона, можна скористатися спеціальними програмами, які показують розташування небесних об'єктів:
Серед таких додатків можна згадати Star Walk 2, доступний як для iOS, так і для Android. Відкривайте застосунок, надайте дозвіл до камери та геолокації та наведіть камеру на небо. Для початку роботи натисніть на піктограму компаса ліворуч, вона відкалібрує положення. Функція доповненої реальності покаже вам, де зараз кожна планета, а кнопка пошуку дозволить знайти Місяць і планети.
Sky Tonight – це аналогічний безкоштовний мобільний додаток, який використовує апаратне забезпечення вашого смартфона, щоб визначити, де ви знаходитесь, і показує положення небесних об'єктів у реальному часі на карті неба над вами.
Сервіс Time and Date має інтерактивний інструмент, який дозволяє встановити дату, яку ви хочете переглянути, показуючи час сходу і заходу кожної планети, де на небі їх можна побачити, і наскільки складно їх буде побачити.