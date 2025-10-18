Що робить цьогорічний зорепад Оріоніди унікальним?

Головною подією осіннього "метеорного сезону" стане щорічний зорепад Оріоніди, який триватиме з 2 жовтня по 7 листопада. Свого піку він досягне в ніч з 20 на 21 жовтня. За даними Американського метеорного товариства, саме в цей час можна буде побачити до 20 "падаючих зірок" на годину. Метеори входитимуть в атмосферу Землі на вражаючій швидкості 66 кілометрів на секунду, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Оріоніди є частинками знаменитої комети Галлея, яка востаннє наближалася до Землі у 1986 році й повернеться лише у 2061 році. Коли наша планета проходить через хвіст уламків, залишених кометою, ці частинки згорають в атмосфері, створюючи яскраве видовище. Назва метеорного потоку походить від сузір'я Оріона, оскільки здається, ніби метеори вилітають з точки поблизу яскравої червонуватої зорі Бетельгейзе.

Комета Галлея є джерелом ще одного зорепаду – Ета-Аквариди, який можна спостерігати у квітні. У NASA називають Оріоніди одним із найкрасивіших метеорних дощів року.

Цьогорічне шоу буде особливо видовищним, адже його пік збігається з молодим Місяцем, пише Американське метеорне товариство. Це означає, що його світло не буде заважати нам, а тому можна розраховувати на ідеально темні умови для спостережень. Звісно, для успішного перегляду знадобиться ясна погода і відсутність великого міста поблизу.

Комети приєднуються до шоу

Але метеорний потік – це ще не все. У ті ж дні нічне небо прикрасять дві нещодавно відкриті комети: Леммон (C/2025 A6) та SWAN (C/2025 R2). Вони досягнуть максимальної яскравості, і хоча найкраще їх буде видно у бінокль, за умов чистого неба далеко від міських вогнів є шанс побачити їхнє бліде сяйво неозброєним оком.

Спостерігати за кометами варто ввечері, приблизно через півтори години після заходу сонця:

Комету Леммон, виявлену в січні обсерваторією Маунт-Леммон в Аризоні, слід шукати низько на північному заході. Вона розташується між кінцем ручки ковша Великої Ведмедиці та яскравою зіркою Арктур.

Комета SWAN, яку у вересні помітив орбітальний апарат NASA Solar Dynamics Observatory, з'явиться низько на півдні, трохи нижче зорі Альтаїр.

Таким чином, жовтневе нічне небо подарує рідкісну можливість одночасно насолодитися і метеорним дощем, і двома яскравими кометами.

Як це все знайти?

Щоб полегшити собі пошуки відповідних зірок і сузір'я Оріона, можна скористатися спеціальними програмами, які показують розташування небесних об'єктів: