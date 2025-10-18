Что делает нынешний звездопад Ориониды уникальным?

Главным событием осеннего "метеорного сезона" станет ежегодный звездопад Ориониды, который продлится со 2 октября по 7 ноября. Своего пика он достигнет в ночь с 20 на 21 октября. По данным Американского метеорного общества, именно в это время можно будет увидеть до 20 "падающих звезд" в час. Метеоры будут входить в атмосферу Земли на впечатляющей скорости 66 километров в секунду, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Смотрите также Все что мы знаем о межзвездной комете 3I/ATLAS на данный момент: подводим итоги открытия

Ориониды являются частицами знаменитой кометы Галлея, которая последний раз приближалась к Земле в 1986 году и вернется только в 2061 году. Когда наша планета проходит через хвост обломков, оставленных кометой, эти частицы сгорают в атмосфере, создавая яркое зрелище. Название метеорного потока происходит от созвездия Ориона, поскольку кажется, будто метеоры вылетают из точки вблизи яркой красноватой звезды Бетельгейзе.

Комета Галлея является источником еще одного звездопада – Эта-Аквариды, который можно наблюдать в апреле. В NASA называют Ориониды одним из самых красивых метеорных дождей года.

Нынешнее шоу будет особенно зрелищным, ведь его пик совпадает с молодой Луной, пишет Американское метеорное общество. Это означает, что ее свет не будет мешать нам, а потому можно рассчитывать на идеально темные условия для наблюдений. Конечно, для успешного просмотра понадобится ясная погода и отсутствие большого города поблизости.

Кометы присоединяются к шоу

Но метеорный поток – это еще не все. В те же дни ночное небо украсят две недавно открытые кометы: Леммон (C/2025 A6) и SWAN (C/2025 R2). Они достигнут максимальной яркости, и хотя лучше всего их будет видно в бинокль, в условиях чистого неба вдали от городских огней есть шанс увидеть их бледное сияние невооруженным глазом.

Наблюдать за кометами стоит вечером, примерно через полтора часа после захода солнца:

Комету Леммон, обнаруженную в январе обсерваторией Маунт-Леммон в Аризоне, следует искать низко на северо-западе. Она расположится между концом ручки ковша Большой Медведицы и яркой звездой Арктур.

Комета SWAN, которую в сентябре заметил орбитальный аппарат NASA Solar Dynamics Observatory, появится низко на юге, чуть ниже звезды Альтаир.

Таким образом, октябрьское ночное небо подарит редкую возможность одновременно насладиться и метеорным дождем, и двумя яркими кометами.

Как это все найти?

Чтобы облегчить себе поиски подходящих звезд и созвездия Ориона, можно воспользоваться специальными программами, которые показывают расположение небесных объектов: