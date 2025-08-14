Ученый выдвинул смелую концепцию межзвездной миссии, которая может кардинально изменить наше понимание фундаментальных законов физики. Идея заключается в отправке крошечного космического аппарата, не больше обычной канцелярской скрепки, к ближайшей черной дыре. Это путешествие, которое продлится целый век, имеет целью проверить границы теории относительности Эйнштейна.

Как реализовать такую фантастическую идею?

Этот амбициозный проект, напоминающий научную фантастику, подробно описал астрофизик и эксперт по черным дырам Козимо Бамби из Фуданского университета в Китае. Хотя сегодня необходимых технологий еще не существует, ученый считает, что они могут появиться в течение следующих 30 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на iScience.

В основе миссии лежат два ключевых вызова: поиск достаточно близкой черной дыры и разработка зонда, способного осуществить такое путешествие.

Согласно современным представлениям об эволюции звезд, черная дыра может скрываться на расстоянии всего 20-25 световых лет от Земли, но ее обнаружение является чрезвычайно сложной задачей, поскольку эти объекты не излучают и не отражают свет. Однако, по словам Бамби, новые методики дают надежду найти такой объект уже в ближайшее десятилетие.

Второй задачей является создание самого аппарата. Традиционные космические корабли с химическими двигателями слишком громоздкие и медленные для такого путешествия. Решением могут стать так называемые нанокорабли – зонды весом в несколько граммов, состоящие из микрочипа и светового паруса. Мощные лазеры, расположенные на Земле, будут направлять фотоны на этот парус, разгоняя аппарат до трети скорости света.

По приблизительным оценкам, зонд сможет достичь черной дыры, расположенной в 20-25 световых лет, собрать данные и вернуться на Землю примерно через 80-100 лет.

Приблизившись к черной дыре, аппарат проведет эксперименты, которые могут дать ответы на одни из самых острых вопросов современной физики:

Действительно ли черная дыра имеет горизонт событий – границу, за которую не может вырваться даже свет?

Меняются ли законы физики вблизи такого экстремального объекта?

Остается ли теория общей относительности Эйнштейна актуальной при экстремальных условиях Вселенной?

Бамби отмечает, что сегодня только создание необходимых лазеров стоило бы около одного триллиона евро, а технологии для построения нанокорабля вообще еще не существует. Однако он оптимистично смотрит в будущее, считая, что через 30 лет стоимость может снизиться, а технологии догонят эти смелые идеи.

Ученый проводит параллели с прошлым, напоминая, что когда-то идеи об улавливании гравитационных волн или фотографирования тени черной дыры также казались фантастикой, но со временем стали реальностью.