Астрофизик предлагает отправить зонд размером со скрепку к черной дыре
- Астрофизик предлагает отправить зонд размером со скрепку к черной дыре, чтобы проверить теорию относительности Эйнштейна.
- Проект требует новых технологий, в частности нанокораблей и мощных лазеров, которые могут появиться в течение 30 лет.
Ученый выдвинул смелую концепцию межзвездной миссии, которая может кардинально изменить наше понимание фундаментальных законов физики. Идея заключается в отправке крошечного космического аппарата, не больше обычной канцелярской скрепки, к ближайшей черной дыре. Это путешествие, которое продлится целый век, имеет целью проверить границы теории относительности Эйнштейна.
Как реализовать такую фантастическую идею?
Этот амбициозный проект, напоминающий научную фантастику, подробно описал астрофизик и эксперт по черным дырам Козимо Бамби из Фуданского университета в Китае. Хотя сегодня необходимых технологий еще не существует, ученый считает, что они могут появиться в течение следующих 30 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на iScience.
В основе миссии лежат два ключевых вызова: поиск достаточно близкой черной дыры и разработка зонда, способного осуществить такое путешествие.
Согласно современным представлениям об эволюции звезд, черная дыра может скрываться на расстоянии всего 20-25 световых лет от Земли, но ее обнаружение является чрезвычайно сложной задачей, поскольку эти объекты не излучают и не отражают свет. Однако, по словам Бамби, новые методики дают надежду найти такой объект уже в ближайшее десятилетие.
Второй задачей является создание самого аппарата. Традиционные космические корабли с химическими двигателями слишком громоздкие и медленные для такого путешествия. Решением могут стать так называемые нанокорабли – зонды весом в несколько граммов, состоящие из микрочипа и светового паруса. Мощные лазеры, расположенные на Земле, будут направлять фотоны на этот парус, разгоняя аппарат до трети скорости света.
По приблизительным оценкам, зонд сможет достичь черной дыры, расположенной в 20-25 световых лет, собрать данные и вернуться на Землю примерно через 80-100 лет.
Приблизившись к черной дыре, аппарат проведет эксперименты, которые могут дать ответы на одни из самых острых вопросов современной физики:
- Действительно ли черная дыра имеет горизонт событий – границу, за которую не может вырваться даже свет?
- Меняются ли законы физики вблизи такого экстремального объекта?
- Остается ли теория общей относительности Эйнштейна актуальной при экстремальных условиях Вселенной?
Бамби отмечает, что сегодня только создание необходимых лазеров стоило бы около одного триллиона евро, а технологии для построения нанокорабля вообще еще не существует. Однако он оптимистично смотрит в будущее, считая, что через 30 лет стоимость может снизиться, а технологии догонят эти смелые идеи.
Ученый проводит параллели с прошлым, напоминая, что когда-то идеи об улавливании гравитационных волн или фотографирования тени черной дыры также казались фантастикой, но со временем стали реальностью.