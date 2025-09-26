Microsoft объявила о прекращении доступа некоторых своих сервисов к подразделению Минобороны Израиля после выяснения, что технологии использовались для масштабного наблюдения за палестинцами. Речь идет об удалении части функций по хранению и обработке данных на платформе Azure, что связано с подразделением 8200.

Microsoft подтвердила, что обнаружила доказательства, что ее облачная инфраструктура Azure использовалась подразделением 8200 Израильского Министерства обороны для сохранения и анализа огромных объемов данных. В частности, это подразделение хранило записи телефонных разговоров палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог Microsoft.

Смотрите также Технология будущего, которая изменит все: Microsoft представила новую систему охлаждения

Что произошло и почему Microsoft вмешалась?

Около 8 000 терабайт данных таких записей хранились в дата-центре Microsoft в Нидерландах.

В ходе внутреннего аудита было подтверждено значительную часть опубликованных отчетов. Была найдена информация, подтверждающая использование облачных мощностей израильским подразделением, включая Azure storage и использование AI-сервисов. В то же время Microsoft не имеет прямого доступа к содержимому данных клиентов в этом процессе.

Как сообщает Gizmodo, в ответ компания прекратила предоставление определенных услуг подразделения 8200, в частности доступ к отдельным функциям хранения данных и AI-инструментов. Однако большой контракт Microsoft с израильскими структурами пока остается в силе, и компания отмечает, что меры касаются только определенных сервисов и одного подразделения.

Решение о блокировании контракта пришло под давлением активистов и работников Microsoft, призвавших компанию разорвать связи с правительством Израиля в контексте конфликта. Движение No Azure for Apartheid провело несколько акций протеста, в частности сидячие митинги, после чего компания согласилась на частичное прекращение сотрудничества. Представители движения назвали это "слабым, но значимым прорывом".

Microsoft заявила, что до сих пор поддерживает кибербезопасность Израиля и других стран Ближнего Востока в пределах нормального функционирования. Также подчеркнуто стремление компании обеспечить, чтобы ее сервисы не использовались для массового наблюдения мирных граждан.

Microsoft утверждает, что осуществила оценку ситуации в сотрудничестве с Министерством обороны Израиля и оценивает свои шаги с точки зрения соответствия условиям собственных сервисных соглашений. При этом компания пока не комментирует возможное более широкое отключение или дальнейшие санкции в отношении других подразделений или функций.

Какой новый этап сотрудничества планируют Microsoft и OpenAI?

Microsoft и OpenAI подписали меморандум о взаимопонимании относительно "следующей фазы" партнерства. Соглашение создает условия для реструктуризации OpenAI и может стать шагом к превращению компании в публичную корпорацию с социальной целью.

Документ определяет принципы распределения технологий и доходов от них. Кроме того, он меняет предыдущее положение, которое запрещало Microsoft получать доступ к мощным разработкам OpenAI в случае достижения уровня искусственного общего интеллекта (AGI).