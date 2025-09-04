Миссия NASA InSight, работавшая на Марсе с 2018 по 2022 год, дала неожиданные результаты. Анализ сейсмических волн показал, что внутри планеты есть твердое внутреннее ядро, диаметром около 600 км. Это противоречит предыдущим представлениям о полностью "мягком" ядре Марса и может изменить понимание его эволюции.

Используя сейсмометр аппарата InSight, ученые зафиксировали колебания, вызванные "марсотрясами" и ударами метеоритов. Волны, проходя сквозь различные слои планеты, реагируют на изменения плотности вещества, и по их поведению можно "прочитать" внутреннее строение. Исследователи обнаружили несколько типов волн, которые отдельно подтвердили существование твердого ядра, сообщает 24 канал со ссылкой на Science Alert.

Предыдущие модели предполагали, что из-за значительного количества легких элементов в составе ядра (сера, кислород, углерод) температура кристаллизации слишком низкая для образования твердой части. Однако данные InSight противоречат этим ожиданиям. Это означает, что ученым придется моделировать условия давления, температуры и распределения элементов заново.

Обнаружение волны PKiKP уже само по себе было весомым доказательством. Но мы также зафиксировали другие сейсмические фазы, которые взаимно подтверждают друг друга. Все они указывают на одно - у Марса есть твердое внутреннее ядро,

- объясняют авторы исследования.

Волны PKiKP - это один из типов сейсмических волн, которые изучают геофизики для исследования внутреннего строения планет (в частности Земли и Марса).

Результаты исследования важны для понимания, почему Марс потерял глобальное магнитное поле. Сегодня только части его коры сохраняют остатки древней намагниченности, тогда как на Земле внутреннее ядро играет ключевую роль в поддержании геодинамики. Сравнение этих процессов может дать ответы не только по истории Марса, но и по эволюции скалистых планет в целом.

InSight в течение четырех лет зарегистрировал сотни событий и впервые создал подробную карту недр Красной планеты. Оказалось, что структура подобна земной: твердая кора, жидкая мантия и плотное ядро. Однако ключевое отличие в том, что ядро Марса имеет твердую центральную часть, что заставляет пересмотреть существующие модели его развития.

Когда NASA отправит миссию на Марс?

NASA озвучило ориентировочные сроки первой американской пилотируемой экспедиции на Марс. По словам администратора агентства Шона Даффи, полет может состояться в начале 2030-х годов. Перед этим космонавты отработают ключевые навыки на базе, которую планируют создать на Луне.

В NASA отметили, что подготовка к марсианской миссии начнется с программы на Луне. Уже в ближайшие годы агентство планирует отправлять туда грузы и возводить стационарный лагерь. Именно опыт, полученный на лунной базе, станет основой для отработки систем жизнеобеспечения, необходимых для пребывания людей на другой планете.

Администратор Шон Даффи объяснил, что экспедиция на Марс рассчитана более чем на восемь месяцев. Основными вызовами станут длительное пребывание астронавтов в замкнутых условиях, сохранение ресурсов и безопасное возвращение на Землю.

По словам руководства NASA, полет на Красную планету имеет стратегическое значение: он поможет понять возможности человечества в межпланетных путешествиях и станет важным шагом к колонизации Солнечной системы.