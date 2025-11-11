Несколько минут назад на Солнце произошла самая сильная вспышка 2025 года

Ученые сообщают об очередной вспышке на Солнце. Она достигла мощнейшего класса X и сейчас превзошла последнего рекордсмена, которого наблюдали в мае. Плохая новость в том, что она направлена прямо на Землю.

Что известно?

Событие, о котором только что сообщили ученые, произошло в хорошо знакомой нам области солнечных пятен AR4274. Как сообщает SpaceWeatherLive, сила взрыва составляет рекордные X5.16, пишет 24 Канал.

Группа пятен AR4274 отметилась большими вспышками от M до X за последнюю неделю, начиная с 4 ноября. Она раз за разом продуцирует не только взрывные события, но и корональные выбросы массы. Эти выбросы в основном летят в нашу сторону, из-за чего магнитные бури на Земле почти не прекращаются в течение последних пяти дней.

До сих пор самой сильной вспышкой, зафиксированной в 2025 году, была вспышка класса X2.7, произошедшая 14 мая. Об этом писало издание Space. Вспышки класса X являются самыми мощными, обгоняя по силе классы A, B, C, M, где A – это самый слабый.

Первые последствия уже здесь

Первые последствия мы уже ощутили. Дело в том, что вспышки сопровождается рентгеновским и ультрафиолетовым излучением, которое распространяется в пространстве со скоростью света. Это означает, что для достижения Земли ему нужно столько же, сколько и свету – около восьми минут. От этого излучения всегда страдает только дневная сторона планеты, а сейчас это Европа, включая Украину. Последствия – нарушение радиосвязи из-за ионизации верхних слоев атмосферы и радиационные штормы. Согласно информации SpaceWeatherLive, сейчас на планете наблюдается слабый радиационный шторм на уровне S1.

Эти всплески электромагнитного излучения – это не то же, что и корональный выброс массы (КВМ), который представляет собой физический выброс солнечной материи. Он движется значительно медленнее, чем излучение и преодолевает расстояние до Земли в среднем за три дня. Самые быстрые могут достигать планеты за день, а самым медленным может понадобиться 5 дней.

Отметим, что не каждая вспышка сопровождается выбросом, но мощные вспышки часто их вызывают.

Пока неизвестно, был ли корональный выброс массы на этот раз. Дело в том, что вспышки могут длиться много часов, а КВМ фиксируют не сразу. Для этого ученым нужно сначала получить снимки со спутников и проанализировать их.

Поэтому о наличии выброса мы узнаем позже.

Что если выброс будет?

Если КВМ таки произойдет, Земля рискует столкнуться с сильнейшей магнитной бурей года. КВМ контактируют с земным магнитным полем, которое отражает солнечные частицы. Но некоторое количество протонов все же прорывается сквозь этот щит. Контактируя с газами в атмосфере, эта солнечная плазма может создавать зрелищные полярные сияния.

Однако этот быстрый и очень агрессивный поток также угрожает повреждением наших технологий – электросетей, трансформаторов, многочисленных спутников связи, GPS, интернета и тому подобное.

Вспышка X5.16 способна вызвать магнитные бури на сильнейшем уровне G5,последствия которых ощутимы в Украине.

G5 – это экстремальный уровень магнитной бури по официальной классификации NOAA. Здесь могут возникнуть широкомасштабные проблемы с контролем напряжения и защитными системами, некоторые электросети могут испытать полный коллапс или отключение электроэнергии. Возможно повреждение трансформаторов. На спутниках возникает поверхностный заряд, проблемы с ориентацией, восходящей/нисходящей связью и отслеживанием положения. Токи в проводах могут достигать сотен ампер, радиосвязь может быть недоступна во многих районах в течение одного-двух дней, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней, низкочастотная радионавигация может не работать часами, а полярное сияние может наблюдаться на 40 градусе широты и еще дальше на юг, накрывая Украину.

G4 – это суровый уровень, он несколько слабее, но тоже опасен для технологий. Возможны широкомасштабные проблемы с контролем напряжения из-за появления сильных дополнительных токов в сетях. Защитные системы отключают ключевые объекты от сети чаще, чем на уровне G3, и еще дальше на юг. Могут возникнуть проблемы с зарядкой спутников и их отслеживанием с поверхности планеты. Требуется корректировка положения. Ухудшается спутниковая навигация, порой на много часов. Исчезает низкочастотная радионавигация. Полярные сияния доходят до 45 градуса широты, то есть до Крыма.