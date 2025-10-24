Палеонтологи нашли мумифицированных динозавров с первыми в истории копытами

Палеонтологи обнаружили в США чрезвычайно хорошо сохранившиеся мумифицированные, а затем окаменевшие останки динозавров. Эта находка позволила ученым впервые увидеть уникальные особенности строения тела этих животных, о которых ранее никто не знал, а также раскрыть трагическую историю их гибели, произошедшей около 66 миллионов лет назад.

Как трагическая гибель динозавров помогла сделать удивительное открытие?

На севере США, в штате Вайоминг, существует так называемая "зона мумий" – территория шириной 10 километров, где условия для сохранения ископаемых останков оказались исключительными. Именно здесь ученые под руководством палеонтологов из Чикагского университета исследовали несколько мумий утконосых динозавров вида Edmontosaurus annectens – травоядных, некогда путешествовавших по Северной Америке, подобно современным бизонам, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Среди всех находок особенно выделяются два экземпляра, что раскрыли совершенно новые детали.

Первый принадлежал детенышу, которому на момент смерти было около двух лет. Его тело сохранило полный мясистый профиль, включая гребень, простирающийся от шеи вдоль позвоночника.

Второй образец – молодая, но уже взрослая особь возрастом от пяти до восьми лет, которая сохранила целый ряд небольших шипов, идущих от бедер до кончика хвоста.

Однако наиболее интригующей и важной находкой стали копыта на пальцах задних ног взрослой особи. Это не просто редкий случай обнаружения копыт у динозавра, но и первый известный пример их наличия у любой рептилии. Более того, возраст находки, составляющий от 66 до 69 миллионов лет, делает ее одним из древнейших примеров копыт среди всех известных животных.



Отпечаток следа эдмонтозавра и анатомия стопы с копытами, выделенными синим цветом / Фото Пола Серено



Копыто эдмонтозавра / Фото Тайлер Кейлор / Fossil Lab

Исследователи предполагают, что копыта могли появиться еще раньше, в юрском периоде, у панцирных динозавров, таких как стегозавры и анкилозавры, однако пока надежных доказательств этому нет, поэтому этот случай является фактически древнейшим известным свидетельством существования копыт.

Как они умерли?

Ученым также удалось выяснить, как именно образовались эти "мумии". После анализа с помощью оптических сканеров, рентгеновских лучей, КТ и электронных микроскопов стало понятно, что органических материалов в остатках не осталось. Зато все внешние структуры, например кожа и шипы, сохранились в виде отпечатка в тонком слое глины толщиной менее миллиметра. Эта глина, вероятно, застыла на микробной биопленке, покрывавшей тела животных в процессе разложения.



Кожа динозавра оставила отпечаток в глине / Фото Тайлер Кейлор/Fossil Lab

Эти находки рассказали трагическую историю гибели стада. Морщинистая кожа, плотно прилегающая к костям, свидетельствует о том, что тела несколько часов или дней пролежали на жарком солнце после смерти. Причиной гибели по крайней мере части животных была засуха.

Ирония судьбы заключается в том, что вскоре после этого их тела были быстро накрыты большой массой осадочных пород – смесью грязи и обломков деревьев, говорится в научной статье, опубликованной на страницах Science. Это указывает на то, что животные погибли за часы или дни до того, как начались сильные дожди, вызвавшие наводнение. Таким образом, промежуток времени между смертью и захоронением, которое законсервировало их тела, составлял не более нескольких недель.

Хотя большинство наших знаний о динозаврах происходит от окаменелых костей, иногда ученым удается найти следы мягких тканей – кожи, перьев, чешуи и даже органов. Такие находки, как эти мумифицированные динозавры, дают одно из самых четких представлений о жизни и виде древних животных.

Напомним, ранее ученые находили органические молекулы в костях динозавров возрастом 66 миллионов лет. Это опровергло предыдущую гипотезу о полном разрушении органических материалов в окаменелостях. Кроме того, недавно палеонтологи заподозрили, что динозавры могли жить в стадах, состоящие из разных видов животных.