Чем уникален новый хищник и каково его место в истории?

В аргентинской Патагонии палеонтологи нашли окаменелости ранее неизвестного вида динозавра, которого назвали Joaquinraptor casali. Этот хищник принадлежал к кладе мегарапторов – группы тероподов, которые напоминали увеличенные версии рапторов, известных по фильмам "Парк Юрского периода". По оценкам исследователей, он достигал более 7 метров в длину и весил более 1000 килограммов, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

На южных континентах того времени не было тираннозавров, поэтому именно мегарапторы, например Joaquinraptor, занимали вершину пищевой цепи. Находка стала источником самых сильных на данный момент доказательств о рационе этих динозавров. Между костями челюсти хищника ученые обнаружили плечевую кость древнего предка крокодилов. Хотя это не является окончательным доказательством, ученые предполагают, что крокодилоподобная рептилия могла быть последней добычей динозавра. На кости жертвы даже остались следы от зубов.

Впрочем, исследователи не исключают и других сценариев: животные могли драться за пищу, или же кость попала в пасть уже мертвого хищника случайно.



Крокодилоподобная кость ноги и челюсть мегараптора / Фото Лусио М. Ибирику

Возраст динозавра и его останков

Ученые также определили возраст этой особи, изучив микроструктуру ее костей. Подобно годовым кольцам на деревьях, в костях динозавра сохранились линии остановки роста., Анализ показал, что на момент смерти динозавру было по меньшей мере 19 лет. Он уже достиг половой зрелости, но все еще продолжал расти.

Хотя палеонтологам удалось найти только фрагменты челюстей, черепа, передних и задних конечностей и нескольких хвостовых позвонков, этот экземпляр является одним из самых полных образцов мегарапторов, обнаруженных на сегодня. Новый вид Joaquinraptor не только дополняет список динозавров древней Патагонии, но и помогает заполнить пробелы в понимании этой малоизученной группы хищников.

Останки Joaquinraptor casali датируются примерно 68 миллионами лет, пишет ScienceAlert, что делает его одним из самых молодых известных мегарапторов. Это означает, что эти хищники процветали вплоть до конца мелового периода и, возможно, их господство продолжалось бы и дальше, если бы не падение астероида.

Чем они отличались?

Эволюция мегарапторов пошла другим путем, чем у тираннозавров, которые доминировали на северных континентах. Вместо того, чтобы делать ставку на размер и грубую силу, мегарапторы сохранили свою скорость и развили мощные передние конечности с огромными когтями на первом и втором пальцах. Как отмечают исследователи, эти когти играли важную роль, помогая хищникам захватывать и удерживать добычу, а также разрывать ее мягкие ткани.

