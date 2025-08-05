История этой находки – пример терпения и настойчивости. Почти полный скелет рептилии обнаружили еще в 1978 году в карьере города Гольцмаден на юго-западе Германии. Однако в течение десятилетий окаменелость просто хранилась в музейных коллекциях, ожидая детального изучения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Eurekalert.

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Лишь недавно исследователи Свен Закс и доктор Даниэль Мадзя после тщательного анатомического анализа признали, что это уникальный, ранее неизвестный вид. Образец принадлежал молодой особи и является особенно интересным, поскольку на нем сохранились остатки окаменелых мягких тканей. Несмотря на юный возраст на момент смерти, животное имело отличительные анатомические черты, которые выделяют его среди других плезиозавров.



Скелет Plesionectes в Государственном музее естествознания Штутгарта / Фото Музей Штутгарта

С полной статьей исследователей, которая подробно рассказывает об открытии, можно ознакомиться в журнале Paleontology and Evolutionary Science.

Интервью с автором открытия – смотрите видео:

Плезиозавры – это группа длинношеих хищных морских рептилий, которых часто называют "морскими монстрами". Они существовали более 100 миллионов лет в течение юрского и мелового периодов, одновременно с динозаврами, господствовавшими на суше.

Эта находка является ключевым элементом большой головоломки. Образец является старейшим плезиозавром, найденным в районе Гольцмадена, и датируется ранним тоарским периодом (около 183 миллионов лет назад). Это было время значительных экологических изменений, в частности океанического аноксического события, когда уровень кислорода в воде резко упал. Такие условия привели к массовому вымиранию, но одновременно создали идеальную среду для сохранения окаменелостей, подобных этой.

Открытие было сделано в формации Посидониевый сланец – знаменитом месте, известном чрезвычайно хорошо сохранившимися образцами юрского периода. Ранее здесь уже находили пять других видов плезиозавров, и новая находка только укрепляет статус этого места как ключевого для понимания морской жизни древней эпохи.

Кстати, недавно ученые нашли древнейшего птерозавра Северной Америки – ему 209 миллионов лет. Его обнаружили благодаря волонтерке Сюзанн Макинтайр, в честь которой и назвали вид. Оно заполняет пробел в ископаемой летописи перед концом триасового вымирания.