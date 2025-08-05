Історія цієї знахідки – приклад терпіння та наполегливості. Майже повний скелет рептилії виявили ще в 1978 році в кар'єрі міста Гольцмаден на південному заході Німеччини. Проте протягом десятиліть скам'янілість просто зберігалася в музейних колекціях, очікуючи на детальне вивчення, розповідає 24 Канал з посиланням на Eurekalert.

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Лише нещодавно дослідники Свен Закс та доктор Даніель Мадзя після ретельного анатомічного аналізу визнали, що це унікальний, раніше невідомий вид. Зразок належав молодій особині й є особливо цікавим, оскільки на ньому збереглися залишки скам'янілих м'яких тканин. Попри юний вік на момент смерті, тварина мала відмінні анатомічні риси, які виділяють її серед інших плезіозаврів.



Скелет Plesionectes у Державному музеї природознавства Штутгарта / Фото Музей Штутгарта

З повною статтею дослідників, яка детально розповідає про відкриття, можна ознайомитися в журналі Paleontology and Evolutionary Science.

Інтерв'ю з автором відкриття – дивіться відео:

Плезіозаври – це група довгошиїх хижих морських рептилій, яких часто називають "морськими монстрами". Вони існували понад 100 мільйонів років протягом юрського та крейдяного періодів, одночасно з динозаврами, що панували на суші.

Ця знахідка є ключовим елементом великої головоломки. Зразок є найстарішим плезіозавром, знайденим у районі Гольцмадена, і датується раннім тоарським періодом (близько 183 мільйонів років тому). Це був час значних екологічних змін, зокрема океанічної аноксичної події, коли рівень кисню у воді різко впав. Такі умови призвели до масових вимирань, але водночас створили ідеальне середовище для збереження скам'янілостей, подібних до цієї.

Відкриття було зроблене у формації Посидонієвий сланець – знаменитому місці, відомому надзвичайно добре збереженими зразками юрського періоду. Раніше тут уже знаходили п'ять інших видів плезіозаврів, і нова знахідка лише зміцнює статус цього місця як ключового для розуміння морського життя давньої епохи.

До речі, нещодавно науковці знайшли найдавнішого птерозавра Північної Америки – йому 209 мільйонів років. Його виявили завдяки волонтерці Сюзанн МакІнтайр, на честь якої і назвали вид. Воно заповнює прогалину в викопному літописі перед кінцем тріасового вимирання.