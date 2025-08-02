Чи справді динозаври різних видів гуртувалися разом?

Минулого року Браян Піклз та його команда з Університету Редінга у Великій Британії виявили паралельні сліди, залишені щонайменше п'ятьма різними істотами. Ці сліди були розташовані поруч, і відстань між ними була сталою, що вказує на їхнє спільне пересування. Спочатку дослідники вважали, що всі сліди належать цератопсидам – рогатим динозаврам, до яких належить відомий трицератопс. Хоча точно ідентифікувати, який саме цератопсид залишив ці сліди, неможливо, викопні дані, отримані раніше, свідчать про присутність у цій місцевості в той період таких видів, як Styracosaurus albertensis, пише 24 Канал з посиланням на PLOS One.

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Уже під час розкопок вчені помітили, що один із наборів слідів відрізнявся від інших. Він був схожого розміру, але мав три пальці (у цератопсидів їх чотири), а єдиними великими істотами, які залишали такі відбитки в цій місцевості у той час, були анкілозаври. Таким чином, це відкриття свідчить про те, що анкілозавр міг пересуватися разом із групою цератопсів. Анкілозаври відомі своїми важкими панцирами та хвостами у формі булави. Вважається, що сліди були залишені поблизу стародавньої річки, тож це дозволяє припустити, що група могла рухатися до води.

Це явище схоже на поведінку сучасних тварин, таких як жирафи, зебри та антилопи гну в африканських екосистемах, які утворюють змішані стада частково тому, що різні види мають різні здібності до виявлення хижаків. Доктор Саллі Херст з Університету Маккуорі погоджується, що це могло бути стратегією безпеки. Поруч зі слідами травоїдних динозаврів були виявлені сліди двох хижих тиранозаврів, що підсилює припущення про захисну функцію спільних стад.

Чому ця теорія є сумнівною?

Наразі знайдено лише один імовірний відбиток анкілозавра, тому доказів для підтвердження багатовидового пересування серед динозаврів недостатньо.

Ентоні Роміліо з Університету Квінсленда в Австралії скептично ставиться до того, що сліди були залишені двома різними видами, оскільки запропоновані відбитки цератопсів та анкілозаврів мають надзвичайно схожу форму.