Унікальне відкриття зробила команда під керівництвом Смітсонівського інституту, яка досліджувала кісткове скупчення в Аризоні. Серед тисяч тріасових скам'янілостей вони виявили рештки птерозавра, що отримав назву Eotephradactylus mcintireae, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Але це далеко не лише найстаріший птерозавр континенту, а цілий ключ, який дозволяє науковцям краще зрозуміти те, як працювали екосистеми перед масовим вимиранням, що охопило планету.

У віддаленому кістковому скупченні Національного парку Петріфайд Форест в Аризоні палеонтологи виявили понад 1200 скам'янілостей, що датуються пізнім тріасовим періодом – приблизно 209 мільйонів років тому.

Серед них – щелепа, крило та зуби найдавнішого птерозавра Північної Америки, якого назвали Eotephradactylus mcintireae, що перекладається як "попелястокрила богиня світанку". Така назва натякає зокрема на вулканічний попіл знайдений у великих кількостях на місці розкопок.



Скам'янілості знайшли у скельному виступі Owl Rock Member / Фото Бен Клігман, Смітсонівський інститут

Цей птерозавр був розміром із невелику чайку і, за словами палеонтолога Бена Клігмана зі Смітсонівського національного музею природознавства, "міг би сидіти на вашому плечі". Зношеність зубів вказує на те, що він, ймовірно, харчувався місцевою рибою, яка мала міцну луску, що свідчить про спеціалізоване харчування вже на ранніх етапах еволюції птерозаврів.

Цікавий факт! Це відкриття стало можливим завдяки волонтерці Сюзанн МакІнтайр, яка у 2013 році виявила крихітну щелепу. На її честь і названо вид – mcintireae. Знахідка також унікальна тим, що збереглася в річкових відкладеннях, що рідко трапляється для таких делікатних кісток.

Це відкриття заповнює прогалину у викопному літописі перед кінцем тріасового вимирання (приблизно 201,5 мільйона років тому), коли вулканічні виверження змінили клімат і знищили близько 75% видів на Землі. У тій екосистемі співіснували стародавні тварини, як-от гігантські амфібії та броньовані родичі крокодилів, разом із новими групами, такими як жаби, черепахи та птерозаври.

До речі, нещодавно науковці також знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками. Вони виявили Khankhuuluu mongoliensis, який був хижаком середніх розмірів і мешкав на території сучасної Монголії близько 86 мільйонів років тому.