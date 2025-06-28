Скам'янілість із пухлиною

Група науковців з Великої Британії та Румунії дослідила останки динозавра Telmatosaurus transsylvanicus, який жив у крейдяному періоді на території сучасної Румунії. Цей невеликий травоїдний динозавр, завбільшки з корову, зацікавив учених наявністю аномалії в щелепі – пухлини, виявленої ще під час попередніх досліджень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Biology.

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За допомогою потужного мікроскопа дослідники виявили у зразках м’яких тканин структури, схожі на еритроцити, що були пов’язані з цією пухлиною. Йшлося про амелобластому – тип новоутворення, який і сьогодні зустрічається у людей. Це один з рідкісних випадків, коли в скам’янілостях динозавра вдається знайти фрагменти м’яких тканин, що збереглися протягом десятків мільйонів років.



Зображення з електронного мікроскопа, що показує еритроцитоподібні структури, виявлені у скам'янілості динозавра / Фото Прамодх Чітрал Чандрасінгхе

Це відкриття свідчить про те, що невеликі частинки м'яких тканин можуть зберігатися у скам'янілостях частіше, ніж ми думали. Ми можемо дізнатися набагато більше про динозаврів, зокрема про будь-які хвороби, якими вони хворіли.

Чому це відкриття важливе для медицини

Виявлення білків у стародавніх тканинах є надзвичайно цінним для розуміння механізмів розвитку раку. Онколог Джастін Стеббінг з Раскінського університету (Велика Британія) наголошує, що на відміну від кісткових структур, саме м’які тканини містять молекулярну інформацію, здатну розкрити ключові біологічні процеси, пов’язані з хворобами.

Це дослідження демонструє, що навіть маловивчені методики можуть призвести до проривів у медицині. Вивчення таких давніх зразків може дати уявлення про те, як рак еволюціонував у великих довгоживучих істот, зокрема динозаврів. Подібно до китів і слонів, які виробили захисні механізми проти раку, динозаври, ймовірно, також мали біологічні адаптації, що допомагали їм протистояти цій хворобі.

Стародавні тканини – ключ до майбутніх відкриттів

Збереження палеонтологічних зразків має важливе значення для майбутніх досліджень. Без доступу до таких зразків новітні технології аналізу не зможуть повністю реалізувати свій потенціал. Стеббінг підкреслює, що білки, особливо в кальцинованих тканинах, є більш стабільними за ДНК, що робить їх ідеальними для вивчення давніх захворювань.

Пошук і збереження таких скам’янілостей може допомогти науковцям краще зрозуміти, як тиск довкілля, генетичні фактори та біологія організмів впливали на розвиток раку у давні часи. Це знання може стати основою для створення нових підходів до лікування або профілактики захворювання в майбутньому для людей.