Палеонтологи розкривають таємниці

Використовуючи сучасну мас-спектрометрію та інші аналітичні методи, дослідники виявили залишки колагену в стегновій кістці едмонтозавра, качкодзьобого динозавра. Це відкриття допомагає вирішити давню суперечку, яка триває вже понад 30 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ACS Publications.

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У дослідженні було використано кілька методів, включаючи секвенування білків, щоб виявити й охарактеризувати кістковий колаген у 22-кілограмовій скам'янілості. Вона являє собою надзвичайно добре збережений криж едмонтозавра, витягнутий з верхньокрейдяних шарів формації Хелл-Крік у Південній Дакоті, США. Рештки є частиною колекції Ліверпульського університету й пропонують унікальну можливість для проведення найсучасніших аналізів.



Стегнова кістка едмонтозавра крупним планом / Фото University of Liverpool

Професор Стів Тейлор, голова дослідницької групи мас-спектрометрії на факультеті електротехніки та електроніки Ліверпульського університету, сказав: "Це дослідження безсумнівно показує, що органічні біомолекули, такі як білки, такі як колаген, присутні в деяких скам'янілостях. Наші результати мають далекосяжні наслідки. По-перше, вони спростовують гіпотезу про те, що будь-яка органіка, знайдена у скам'янілостях, має бути результатом забруднення".



Скам'янілість є надзвичайно добре збереженим крижем едмонтозавра / Фото Ліверпульський університет



Стегнова кістка едмонтозавра / Фото Ліверпульський університет

По-друге, додає він, це свідчить про те, що нам слід переглянути мікроскопічні зображення інших викопних кісток, зібрані людьми протягом десятиліть розкопок.

Ці зображення можуть виявити неушкоджені ділянки кісткового колагену, потенційно пропонуючи готову скарбницю викопних кандидатів для подальшого аналізу білків. Це може відкрити нові знання про динозаврів — наприклад, виявити зв'язки між видами динозаврів, які залишаються невідомими,

– каже Стів Тейлор.

Нарешті, результати дослідження повинні пролити світло на інтригуючу таємницю того, як ці білки змогли так довго зберігатись у скам'янілостях.

Дослідження не тільки вирішує давню наукову дискусію, але й відкриває нові шляхи для вивчення давнього життя, пропонуючи поглянути на біохімічне збереження скам'янілостей вимерлих істот.