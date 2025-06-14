Уникальная находка в Австралии

В отдаленном регионе австралийского Квинсленда палеонтологи обнаружили исключительно хорошо сохранившегося зауропода, которого назвали Джуди. Этот динозавр не только имеет самый полный скелет, найденный на континенте, но и стал первым австралийским зауроподом, у которого обнаружили окаменевшую кожу. Уникальность открытия заключается в еще одном моменте – в брюшной полости сохранились остатки последней трапезы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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В журнале Current Biology исследователи обнародовали результаты анализа кишечного содержимого Джуди. Благодаря его чрезвычайной сохранности удалось получить первые прямые доказательства того, чем питались эти доисторические гиганты.

Зауроподы – длинношеие растительноядные динозавры, которые доминировали на планете более 130 миллионов лет. Их рацион почти не вызывал сомнений у научного сообщества: долгое время считалось, что они питались исключительно растениями. Это предположение базировалось на особенностях строения тела: длинной шее, позволявшей доставать до высоких веток на деревьях, простых зубах, небольшом мозге, медлительности и тому подобное. Однако до сих пор не было прямых доказательств вроде окаменелых остатков содержимого желудка.

Обнаружение брюшного слоя, насыщенного растительными окаменелостями, стало научным прорывом. Площадью два квадратных метра и толщиной около 10 сантиметров, он содержал остатки древних хвойных, семенных папоротников и цветочных растений.

Диета зауроподовых

Благодаря анализу, проведенному с помощью рентгеновских лучей, нейтронов и химического состава, удалось подтвердить: зауропод Джуди принадлежал к виду Diamantinasaurus matildae. Его рацион включал родственников современных секвой и эвкалиптов, семенные коробочки вымерших растений и листья цветочных. Все эти растения сохранились в брюхе динозавра в виде пустот, заполненных минералами, образовавшихся вследствие действия микробов и желудочных соков.



В этих узорах ученые разглядели части хвойных деревьев и семенную коробочку папоротника / Фото Стивен Ф. Поропат

Факт присутствия как высокорослых, так и низкорослых растений свидетельствует о том, что питание зауроподов могло меняться в течение жизни. Молодые особи, как Джуди, могли питаться ближе к земле, тогда как взрослые – доставать растительность на большей высоте.

Находка подтвердила предположение о вегетарианском меню зауроподов, но также позволила лучше понять, как именно они переваривали пищу. Оказалось, что эти динозавры почти не пережевывали растения – пищеварение происходило преимущественно благодаря кишечным микроорганизмам.

Сегодня окаменелая кожа Джуди и ее последнее блюдо выставлены в Австралийском музее в городе Уинтон.