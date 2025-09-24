Чим унікальний новий хижак і яке його місце в історії?

В аргентинській Патагонії палеонтологи знайшли скам'янілості раніше невідомого виду динозавра, якого назвали Joaquinraptor casali. Цей хижак належав до клади мегарапторів – групи тероподів, які нагадували збільшені версії рапторів, відомих за фільмами "Парк Юрського періоду". За оцінками дослідників, він сягав понад 7 метрів у довжину й важив більше 1000 кілограмів, пише 24 Канал з посиланням на Nature Communications.

На південних континентах того часу не було тиранозаврів, тож саме мегараптори, як-от Joaquinraptor, посідали вершину харчового ланцюга. Знахідка стала джерелом найсильніших на цей момент доказів про раціон цих динозаврів. Між кістками щелепи хижака вчені виявили плечову кістку давнього предка крокодилів. Хоча це не є остаточним доказом, науковці припускають, що крокодилоподібна рептилія могла бути останньою здобиччю динозавра. На кістці жертви навіть залишилися сліди від зубів.

Втім, дослідники не виключають й інших сценаріїв: тварини могли битися за їжу, або ж кістка потрапила до пащі вже мертвого хижака випадково.



Крокодилоподібна кістка ноги та щелепа мегараптора / Фото Лусіо М. Ібіріку

Вік динозавра та його останків

Вчені також визначили вік цієї особини, вивчивши мікроструктуру її кісток. Подібно до річних кілець на деревах, у кістках динозавра збереглися лінії зупинки росту. Аналіз показав, що на момент смерті динозавру було щонайменше 19 років. Він уже досяг статевої зрілості, але все ще продовжував рости.

Хоча палеонтологам вдалося знайти лише фрагменти щелеп, черепа, передніх і задніх кінцівок та кількох хвостових хребців, цей екземпляр є одним із найповніших зразків мегарапторів, виявлених на сьогодні. Новий вид Joaquinraptor не лише доповнює список динозаврів стародавньої Патагонії, але й допомагає заповнити прогалини в розумінні цієї маловивченої групи хижаків.

Останки Joaquinraptor casali датуються приблизно 68 мільйонами років, пише ScienceAlert, що робить його одним із наймолодших відомих мегарапторів. Це означає, що ці хижаки процвітали аж до кінця крейдяного періоду і, можливо, їхнє панування тривало б і далі, якби не падіння астероїда.

Чим вони відрізнялися?

Еволюція мегарапторів пішла іншим шляхом, ніж у тиранозаврів, які домінували на північних континентах. Замість того, щоб робити ставку на розмір і грубу силу, мегараптори зберегли свою швидкість і розвинули потужні передні кінцівки з величезними кігтями на першому та другому пальцях. Як зазначають дослідники, ці кігті відігравали важливу роль, допомагаючи хижакам захоплювати й утримувати здобич, а також розривати її м'які тканини.

