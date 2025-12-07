Міжнародна група дослідників, серед яких біолог із Penn State Lehigh Valley Едвард Маліжнак, повторно проаналізувала викопні рештки, знайдені ще у 1916 році в Нью-Мексико. Зразок тривалий час вважали частиною роду Kritosaurus, однак детальні порівняння показали істотні відмінності. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на дані Університету штату Пенсильванія.

Дивіться також Де в Україні жили динозаври

Як вдалося визначити новий вид динозавра?

Ahshiselsaurus wimani належить до родини гадрозавридів — великорозмірних рослиноїдних динозаврів, які були одними з найпоширеніших у Західному внутрішньому басейні Північної Америки наприкінці крейдяного періоду. Типовий зразок, що ліг в основу виділення нового виду, складається з фрагментованого, але діагностичного черепа, окремих черепних елементів і серії шийних хребців.

Порівняльний аналіз кісток із рештками інших представників родини підтвердив: анатомічні деталі цього динозавра достатньо унікальні, щоб виокремити його в окремий рід і вид. Маліжнак зазначає, що Kritosaurus залишається чинним таксоном, але раніше знайдений зразок мав набагато виразніші особливості, ніж вважали майже століття.

Як пише Phys.org, важливим етапом стала філогенетична реконструкція, яка допомогла зрозуміти, як Ahshiselsaurus wimani вписується в еволюційне дерево гадрозавридів. Науковці наголошують, що саме череп відіграє ключову роль у такій ідентифікації, оскільки дрібні відмінності кісткової будови дозволяють точніше встановити спорідненість між видами.

Що відкриття розповідає про міграцію динозаврів?

Маліжнак та його колеги вважають, що новий вид доповнює картину поширення гадрозавридів по континентах. Дані вказують, що предки Ahshiselsaurus wimani мігрували з південного заходу Північної Америки на північ — аж до території сучасної Канади. Інші гілки родини поширилися через Центральну Америку в Південну Америку.

Пізніше, коли в Північну Америку почали прибувати нові види з Азії, нащадки давніших мігрантів повернулися на південь континенту. Деякі лінії при цьому продовжували існувати паралельно. Така динаміка свідчить про складні хвилі переселення та конкуренцію між видами, що реагували на зміни довкілля.

Факт, що Ahshiselsaurus wimani залягає в шарах, старших за Kritosaurus, підтверджує: цей регіон був сприятливою екосистемою, яка підтримувала значне різноманіття динозаврів. Маліжнак наголошує, що умови середовища стимулювали адаптації — якщо новоприбулий вид виявлявся краще пристосованим, він міг витіснити інші групи, які не встигали еволюційно реагувати на зміни.

Команда планує продовжити дослідження Ahshiselsaurus wimani та переглянути інші викопні зразки з південного заходу США. Науковці припускають, що подальший аналіз може виявити нові таксони або змінити розуміння еволюційних ліній.