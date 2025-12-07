Международная группа исследователей, среди которых биолог из Penn State Lehigh Valley Эдвард Малижнак, повторно проанализировала ископаемые останки, найденные еще в 1916 году в Нью-Мексико. Образец долгое время считали частью рода Kritosaurus, однако детальные сравнения показали существенные различия. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Университета штата Пенсильвания.

Как удалось определить новый вид динозавра?

Ahshiselsaurus wimani принадлежит к семейству гадрозавридов - крупноразмерных растительноядных динозавров, которые были одними из самых распространенных в Западном внутреннем бассейне Северной Америки в конце мелового периода. Типичный образец, легший в основу выделения нового вида, состоит из фрагментированного, но диагностического черепа, отдельных черепных элементов и серии шейных позвонков.

Сравнительный анализ костей с останками других представителей семейства подтвердил: анатомические детали этого динозавра достаточно уникальны, чтобы выделить его в отдельный род и вид. Малижнак отмечает, что Kritosaurus остается действующим таксоном, но ранее найденный образец имел гораздо более выразительные особенности, чем считали почти столетие.

Как пишет Phys.org, важным этапом стала филогенетическая реконструкция, которая помогла понять, как Ahshiselsaurus wimani вписывается в эволюционное дерево гадрозавридов. Ученые отмечают, что именно череп играет ключевую роль в такой идентификации, поскольку мелкие различия костного строения позволяют точнее установить родство между видами.

Что открытие рассказывает о миграции динозавров?

Малижнак и его коллеги считают, что новый вид дополняет картину распространения гадрозавридов по континентам. Данные указывают, что предки Ahshiselsaurus wimani мигрировали с юго-запада Северной Америки на север - вплоть до территории современной Канады. Другие ветви семейства распространились через Центральную Америку в Южную Америку.

Позже, когда в Северную Америку начали прибывать новые виды из Азии, потомки более древних мигрантов вернулись на юг континента. Некоторые линии при этом продолжали существовать параллельно. Такая динамика свидетельствует о сложных волнах переселения и конкуренции между видами, реагирующими на изменения окружающей среды.

Факт, что Ahshiselsaurus wimani залегает в слоях, старших за Kritosaurus, подтверждает: этот регион был благоприятной экосистемой, которая поддерживала значительное разнообразие динозавров. Малижнак отмечает, что условия среды стимулировали адаптации - если новоприбывший вид оказывался лучше приспособленным, он мог вытеснить другие группы, которые не успевали эволюционно реагировать на изменения.

Команда планирует продолжить исследование Ahshiselsaurus wimani и пересмотреть другие ископаемые образцы с юго-запада США. Ученые предполагают, что дальнейший анализ может выявить новые таксоны или изменить понимание эволюционных линий.