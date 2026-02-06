Чем окаменелости из Испании удивили ученых?

Международная исследовательская группа под руководством Поля-Эмиля Дьедонне из Национального университета Рио-Негро в Аргентине описала новый вид динозавра, которому дали название Foskeia pelendonum. Окаменелости обнаружили в местности Вегагете в провинции Бургос на севере Испании. Ископаемые останки принадлежат по меньшей мере пяти особям, которые жили в раннем меловом периоде, пишет SciTechDaily.

Первым находку сделал Фидель Торсида Фернандес-Бальдор из Музея динозавров в городе Салас-де-лос-Инфантес. Ученый сразу обратил внимание на исключительно малый размер костей, что стало настоящей неожиданностью для палеонтологического сообщества.

По словам Дьедонне, каждый, кто впервые видит это животное, поражается его необычайной миниатюрностью. Однако еще большее удивление вызывает высокоразвитый череп с неожиданными анатомическими новациями, которые не должны были бы появиться у такого крошечного создания.

Название рода Foskeia происходит от древнегреческих слов:

"Фос" означает "свет" и указывает на легкое строение и малые размеры взрослых особей.

"Боскеин" переводится как "поиск пищи".

Видовое название pelendonum чтит пелендонов – кельтиберийское племя, что когда-то жило в регионе Фуэнтес-дель-Дуэро на севере провинции Сория и юго-востоке Бургоса.

Маркос Бесерра из Национального университета Кордовы подчеркнул, что миниатюризация вовсе не означала эволюционной простоты. Череп этого животного оказался странным и чрезвычайно развитым, что противоречит типичным представлениям о мелких динозаврах.

Тьерри Тортоса из природного заповедника Сент-Виктуар отметил, что открытие Foskeia помогает заполнить пробел продолжительностью 70 миллионов лет в эволюционной истории. Это маленький ключ, который открывает огромную недостающую главу в палеонтологии.

Табата Занеско Феррейра из Федерального университета Рио-де-Жанейро добавила, что это не просто миниатюрный вариант игуанодона, а нечто принципиально отличное. Анатомия животного является странной именно тем способом, который заставляет переписывать эволюционные деревья.

Микроскопическое исследование костей подтвердило, что самый большой образец принадлежал полностью взрослой особи. Внутренняя структура костей предоставила важную информацию о том, как росла и жила Foskeia.



Изображение скелета стопы Foskeia pelendonum, место его проживания и сравнение размеров с человеком / Колаж Поля-Эмиля Дьедонне

Микроструктура костей свидетельствует о метаболическом режиме, близком к таковому у мелких млекопитающих или птиц, отмечают в исследовании в журнале Papers in Palaeontology. Знание о росте и развитии является критически важным для сравнения анатомии Foskeia с другими видами, ведь молодые особи подвержены изменениям анатомических особенностей по мере взросления.

Используя обновленные эволюционные данные, исследовательская команда определила, что Foskeia является близким родственником австралийского динозавра муттабурразавра в пределах более широкой группы рабдодонтоморфов. Эта находка также расширяет известное разнообразие европейской клады рабдодонтий.



Палеоархеологическая реконструкция Foskeia pelendonum / Рисунок Мартины Чарнелл

Анализ также поддерживает обновленную версию давно обсуждаемой группировки под названием фитодинозаврия. По словам Дьедонне, согласно результатам исследований, травоядные динозавры формируют естественную группу, которую называют фитодинозаврия. Эту гипотезу следует дополнительно проверить с большим количеством данных.

Несмотря на крошечные размеры, Foskeia демонстрировала четкие признаки специализации. Динозавр имел характерные зубы и, похоже, менял осанку по мере взросления, вероятно полагаясь на быстрые рывки для передвижения по густым лесным средам.

Дьедонне подчеркнул, что эти окаменелости доказывают: эволюция экспериментировала так же радикально с малыми размерами тела, как и с большими. Будущее исследований динозавров будет зависеть от того, насколько внимательно ученые будут относиться к скромным, фрагментарным и мелким находкам.