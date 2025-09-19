Как удалось разгадать загадку?

Ученые из Бристольского университета подтвердили существование нового вида динозавров, анализируя окаменелость, найденную более 125 лет назад вблизи города Пенарт в Южном Уэльсе. Речь идет о фрагменте челюсти, который обнаружили еще в 1899 году. В течение десятилетий этот образец экспонировался в Национальном музее Уэльса, но никто не мог точно его классифицировать, пишет 24 Канал со ссылкой на Proceedings of the Geologists Association.

Главная сложность заключалась в том, что оригинальный костный материал со временем полностью разрушился. В руках ученых фактически остался только отпечаток в камне, который оставила челюсть животного.

Решить эту проблему взялась команда палеонтологов, среди которых был и студент Оуайн Эванс. Они применили современный метод фотограмметрии. Эта технология позволила создать чрезвычайно точную трехмерную цифровую реконструкцию челюсти, отсканировав поверхность отпечатка. Для этого сначала сделали детальное сканирование, а затем инвертировали его, создав как бы цифровой "негатив" отпечатка. После этого они объединили модели обеих сторон челюсти, что позволило впервые детально изучить ее анатомию.



С помощью современных цифровых технологий сканирования исследователи смогли пролить свет на окаменелую челюсть / Фото Оуайна Эванса

Кому принадлежала челюсть?

По словам профессора Майкла Бентона, старшего автора исследования, слепки сохранили удивительную детализацию: каждую борозду, выступ, зуб и даже зазубрины на краях зубов. Анализ 3D-модели подтвердил, что образец принадлежал крупному хищному динозавру-тероподу, который охотился на побережье Южного Уэльса в позднем триасовом периоде. Образец имел уникальные особенности расположения зубов, характерные именно для динозавров.

Самым большим сюрпризом для ученых стал размер животного. Длина сохранившейся части челюсти составляет 28 сантиметров, и это лишь передняя половина. По оценкам палеонтологов, полная длина челюсти достигала 60 сантиметров, что соответствует динозавру длиной от 5 до 7 метров. Такие размеры являются чрезвычайно большими для тероподов триасового периода, большинство из которых были вдвое меньше.

Интересна и история названия. В 1899 году палеонтолог Эдвин Талли Ньютон назвал находку Zanclodon cambrensis. Однако впоследствии название Zanclodon перестали использовать, поскольку им обозначали слишком широкую группу ранних рептилий. Чтобы отдать дань уважения первооткрывателю, новый вид назвали Newtonsaurus cambrensis.

Синди Гауэллс из Национального музея Уэльса отметила, что исторические образцы в коллекциях музеев чрезвычайно важны, ведь они часто приносят новые и захватывающие открытия, даже если пролежали на полках много лет. Эта находка еще раз подчеркивает важность Уэльса для палеонтологических исследований, ведь триасовые геологические слои здесь являются одними из самых редких в мире.