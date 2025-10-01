В воскресенье, 4 октября 2025 года, состоится ежегодная Международная ночь наблюдения за Луной. Это глобальное событие, инициированное NASA, объединит тысячи энтузиастов по всему миру для изучения и любования спутником Земли. Запланировано более 700 различных мероприятий как онлайн, так и офлайн.

Как принять участие во всемирном наблюдении за Луной?

Приобщиться к празднованию можно несколькими способами. По всему миру, в частности в Америке, Европе и Азии, состоятся мероприятия, организованные национальными парками, обсерваториями, школами, местными астрономическими клубами и библиотеками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NASA.

Смотрите также Галактика Андромеды над Украиной: как увидеть ее на этой неделе

Найти ближайшее к вам событие можно на официальном сайте Международной ночи наблюдения за Луной в разделе "найти событие".

Если поблизости ничего нет, вы можете организовать собственное празднование, воспользовавшись бесплатными материалами от NASA.

Также запланировано множество онлайн-событий, среди которых лекции, виртуальные туры по Луне и программы, направленные на поощрение фотографирования спутника. Кроме того, принять участие можно и самостоятельно, просто взглянув на ночное небо.

Кстати, украинский клуб "БИТ" Черновицкого многопрофильного лицея №11 зарегистрированный участник наблюдениях.



Участники наблюдают за луной в июне 2025 года / Фото клуб "БИТ"

Когда наблюдать за Луной?

4 октября Луна появится над юго-восточным горизонтом во время захода солнца. Большая часть ее правой стороны будет освещена солнцем, что создает прекрасные условия для наблюдений. Это хорошая возможность рассмотреть застывшие лавовые поля лунных морей, огромные кратеры и затененный рельеф вдоль терминатора – линии, разделяющей дневную и ночную стороны на поверхности Луны.

NASA поощряет толковать слово "наблюдать" шире: можно не только смотреть на Луну, но и узнать больше об истории освоения космоса и современной программе Artemis. Целью программы является создание постоянной базы на лунной поверхности. NASA уже подготовило астронавтов к полету, рассказывает Space.com.

Для детального осмотра кратеров и морей лучше всего подойдут бинокль или телескоп.