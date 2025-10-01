Что известно о галактике Андромеды?

Галактика Андромеды, также известная как M31, является ближайшей к нам большой спиральной галактикой. Она расположена на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mass Live.

Смотрите также Астрономы выяснили "рецепт" создания спутников увидев, как формируется один из них

По своей структуре она похожа на наш Млечный Путь, но значительно больше: по оценкам, Андромеда содержит около триллиона звезд, тогда как в нашей галактике их от 200 до 400 миллиардов.

В центре Андромеды находится сверхмассивная черная дыра, масса которой эквивалентна 140 миллионам Солнц. Для сравнения, черная дыра в центре Млечного Пути, Стрелец А*, имеет массу около 4 миллионов Солнц.

Как можно увидеть галактику M31?

На этой неделе сложились благоприятные условия для наблюдения за Андромедой в Северном полушарии. После наступления темноты ее следует искать в северо-восточной части неба. Чтобы найти галактику, можно ориентироваться на астеризм Большой Квадрат Пегаса.

Для наблюдений лучше всего выехать за город, подальше от искусственного освещения. В темной местности Андромеда выглядит как небольшое тусклое размытое пятно. Даже небольшой бинокль или телескоп позволит разглядеть ее яркую центральную часть.

Андромеда столкнется с Млечным Путем?

Андромеда приближается к нам со скоростью около 110 километров в секунду под действием взаимного гравитационного притяжения.

По прогнозам астрономов, примерно через 4,5 миллиарда лет Андромеда и Млечный Путь столкнутся и со временем сольются в одну гигантскую галактику, которую условно называют "Милкомеда", объясняет EarthSky.

Несмотря на слово "столкновение", этот процесс не будет похож на катастрофу из фильмов. Галактики в основном состоят из пустого пространства, поэтому вероятность прямого столкновения отдельных звезд ничтожно мала. Зато главную роль будут играть гравитационные силы, которые полностью изменят вид обеих галактик.

Первый этап . Примерно через 4,5 миллиарда лет две галактики начнут проходить друг сквозь друга. Их спиральные структуры будут сильно деформированы, вытянуты в длинные "приливные хвосты" из газа, пыли и звезд. Этот гравитационный хаос сожмет огромные облака газа, что спровоцирует массовую вспышку звездообразования.

. Примерно через 4,5 миллиарда лет две галактики начнут проходить друг сквозь друга. Их спиральные структуры будут сильно деформированы, вытянуты в длинные "приливные хвосты" из газа, пыли и звезд. Этот гравитационный хаос сожмет огромные облака газа, что спровоцирует массовую вспышку звездообразования. Слияние . В течение следующих сотен миллионов лет галактики сделают еще несколько проходов, постепенно теряя скорость и сливаясь в одно целое. В итоге, примерно через 7 миллиардов лет, на их месте образуется новая, гигантская эллиптическая галактика, которой ученые уже дали неофициальное название "Милкомеда".

. В течение следующих сотен миллионов лет галактики сделают еще несколько проходов, постепенно теряя скорость и сливаясь в одно целое. В итоге, примерно через 7 миллиардов лет, на их месте образуется новая, гигантская эллиптическая галактика, которой ученые уже дали неофициальное название "Милкомеда". Судьба черных дыр. Сверхмассивные черные дыры из центров обеих галактик также начнут сближаться по спирали и в конце концов сольются, высвободив колоссальную энергию в виде гравитационных волн.

Что произойдет с нашей Солнечной системой?

Наша система, вероятнее всего, переживет это событие. Ее просто выбросит на новую, более отдаленную орбиту в пределах новой галактики. Впрочем, к тому времени Солнце уже начнет превращаться в красного гиганта, и условия на Земле станут непригодными для жизни, поэтому галактическое столкновение не будет главной проблемой для человечества.