Космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые проанализировал химический состав газопылевого диска вокруг экзопланеты, где, вероятно, формируются спутники. Это открытие поможет понять, как появились спутники планет в нашей Солнечной системе, в частности спутники газовых гигантов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также Что будет с миссией на Луну: как возможный шатдаун правительства США повлияет на работу NASA

Что увидел телескоп в "колыбели" для спутников?

С помощью спектрографа среднего инфракрасного диапазона (MIRI) телескоп "Джеймс Уэбб" исследовал диск, окружающий объект CT Cha b.

Этот объект, расположен в 625 световых лет от нас в созвездии Хамелеона, вращается вокруг молодой звезды возрастом всего два миллиона лет. Масса CT Cha b в 17 раз превышает массу Юпитера, поэтому ученые классифицируют его или как планету с большой массой, или как коричневый карлик малой массы.

Астрономы предполагают, что в диске вокруг CT Cha b сейчас происходит формирование спутников, хотя ни один из них еще не обнаружен. "Джеймс Вебб" смог измерить состав этого диска и обнаружил в нем различные молекулы, содержащие углерод: ацетилен, бензол, диоксид углерода, диацетилен, этан, цианид водорода и пропин.

Это первый случай, когда удалось измерить химический состав диска, где потенциально образуются спутники, заявили в NASA. По словам Габриэле Куньо из Цюрихского университета, ученые наблюдают за материалом, который накапливается для создания планеты и ее спутников.

Что известно об этой CT Cha b?

Сам объект CT Cha b находится в большем околозвездном диске, где формируются планеты, но на огромном расстоянии от своей звезды – около 65 миллиардов километров. Для сравнения, Нептун удален от Солнца примерно на 4,5 миллиарда километров.

Именно это большое расстояние, защищающее объект от света звезды, позволило обнаружить его еще в 2006 году с помощью Очень большого телескопа (VLT) в Чили.

Недавние наблюдения "Джеймса Вебба" показали, что больший планетообразующий диск богат кристаллами льда, но странным образом в нем не хватает углерода. Это указывает на то, что химический состав диска вокруг CT Cha b, где формируются спутники, развивался независимо.

Ученые пытаются понять, как именно возникают спутники, какие их ингредиенты и какие физические процессы при этом задействованы.

Хотя ни одного экзоспутника еще не было подтверждено, существует несколько кандидатов, и ученые считают, что спутников во Вселенной может быть больше, чем планет. Следующими шагами станут не только более глубокие исследования CT Cha b, но и обзор других потенциальных дисков, где могут формироваться спутники.