Как долго могут OLED-телевизоры: мнение пользователей

OLED-телевизоры считают эталоном качества изображения благодаря глубокому черному цвету и насыщенным оттенкам. В то же время все чаще возникают вопросы относительно их долговечности, ведь часть владельцев сталкивается с проблемами значительно раньше, чем в случае с другими типами дисплеев.

Оценка надежности OLED-телевизоров в значительной степени зависит от ожиданий пользователя. Если главный критерий – максимальное качество изображения с контрастными цветами и глубоким черным, OLED остается безоговорочным лидером. Для тех, кто готов смириться с возможностью замены телевизора через несколько лет, такая технология может считаться вполне оправданной. Об этом рассказывает BGR.

Смотрите также В Украине появились телевизоры Micro RGB: что это такое и в чем их особенности

С чем связаны сомнения относительно надежности OLED-ТВ?

В то же время пользователи, которые рассчитывают на десятилетия стабильной работы без заметных дефектов, чаще выбирают LCD-телевизоры. Хотя их картинка уступает OLED, в среднем они служат дольше. Именно поэтому эксперты советуют избегать покупки подержанных OLED-панелей, ведь предыдущий владелец мог не соблюдать правила эксплуатации.

Основной проблемой OLED-телевизоров остается выгорание пикселей. Оно возникает из-за длительного отображения статических элементов, таких как логотипы телеканалов, информационные строки или интерфейсы игр. В результате на экране могут появляться постоянные следы, вызванные неравномерным износом диодов.

Производители существенно уменьшили риск выгорания благодаря программным и аппаратным решениям, однако полностью устранить эту особенность не удалось даже в современных и дорогих моделях, включая QD-OLED. Это не столько дефект, сколько свойство технологии, где каждый пиксель изнашивается индивидуально.

Как пишет Thrive Sphere, телевизоры более уязвимы к этой проблеме, чем смартфоны, поскольку их часто оставляют включенными в течение всего дня. К тому же большинство пользователей меняет телефоны каждые несколько лет, тогда как от телевизора ожидают стабильной работы в течение десяти лет, что для OLED является более сложной задачей.

Продолжительность службы OLED-ТВ во многом зависит от условий использования. Рекомендуют ограничивать просмотр контента со статическими изображениями, не оставлять надолго новостные каналы или спортивные трансляции, а также быть осторожными с играми, где интерфейс почти не меняется. Снижение яркости, использование заставок и регулярные циклы компенсации также могут замедлить износ.

Впрочем, даже при соблюдении всех рекомендаций риск сохраняется. Часть пользователей сообщает о заметной деградации экрана уже через 2–4 года использования, иногда после примерно 11 000 часов работы. Подобные результаты демонстрируют и ускоренные тесты долговечности, в частности исследования RTINGS, которые фиксируют первые признаки потери качества изображения через несколько лет. Для многих покупателей гарантия производителя остается ориентиром реального срока службы OLED-телевизора.