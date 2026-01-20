Какие принтеры чаще всего ломаются: версия потребителей

Домашние и офисные принтеры давно имеют репутацию капризной техники. Опрос Consumer Reports показал, что надежность сильно зависит не только от бренда, но и от типа устройства. Некоторые известные производители стабильно получают низкие оценки пользователей.

Consumer Reports проанализировал отзывы своих участников о почти 70 тысяч принтеров, приобретенных в период с 2016 по 2024 год. В исследовании отдельно оценивали лазерные и струйные модели, ведь эти типы имеют различные конструктивные особенности и типичные проблемы. Результаты показали, что даже большие и известные бренды не всегда оправдывают ожидания. Об этом сообщает BGR.

Какие бренды принтеров оказались наименее надежными?

Лазерные принтеры Lexmark. В сегменте лазерных принтеров Consumer Reports тестировал модели Brother, Canon, HP, Lexmark и Xerox. Lexmark появился только в одной категории – цветные лазерные многофункциональные устройства. В этой группе его модели получили посредственные оценки, уступив конкурентам. Учитывая ограниченное количество отзывов и средние результаты, бренд не произвел сильного впечатления на пользователей.

Лазерные принтеры Xerox. Xerox впервые попал в отчет Consumer Reports из-за достаточного объема собранных данных. Принтеры бренда оценивали в нескольких категориях, в частности черно-белые и цветные лазерные МФУ. Во всех случаях результаты были только приемлемыми или средними. Ни одна модель не получила провальных оценок, но по надежности Xerox заметно уступил Brother, Canon и HP.

Струйные принтеры Canon. Consumer Reports отдельно исследовал струйные принтеры, которые обычно дешевле, но чаще сталкиваются с проблемами печати и дорогими расходами на картриджи. Canon показал средние результаты в обычных и многофункциональных струйных принтерах. Хуже всего бренд проявил себя в категории струйных принтеров с чернильными баками – здесь Canon получил самые низкие оценки среди всех участников теста.

Струйные принтеры HP. HP остается одним из самых популярных брендов, особенно среди многофункциональных струйных принтеров. В то же время Consumer Reports оценил их надежность как стабильно среднюю. Как пишет AOL, модели HP не демонстрировали значительных преимуществ над конкурентами, а в сегменте обычных струйных принтеров все протестированные устройства не дотянули до рекомендованного уровня надежности.

Струйные принтеры Epson. Epson имеет сильные позиции в узкой нише принтеров с чернильными баками и именно здесь показал лучшие результаты в опросе. Однако в других категориях ситуация значительно хуже. Многофункциональные струйные принтеры Epson едва достигли минимально приемлемого уровня, а обычные струйные модели получили оценки ниже рекомендованных. Это делает бренд рискованным выбором, если речь идет не о баковых принтерах.