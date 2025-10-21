Временный директор NASA сделал резонансное заявление, которое может кардинально изменить планы по возвращению США на Луну. Из-за задержек в разработке ключевого компонента миссии агентство решило пересмотреть эксклюзивный контракт с компанией SpaceX, открывая двери для ее конкурентов в новой космической гонке.

Почему космическое агентство США пошло на такой шаг?

Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи объявил, что агентство намерено вновь открыть конкурс на создание посадочного модуля для миссии Artemis 3, которая должна доставить астронавтов на поверхность Луны. Это решение ставит под сомнение текущее соглашение с компанией SpaceX Илона Маска, которая с 2021 года была эксклюзивным разработчиком аппарата Human Landing System (HLS) на базе корабля Starship, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Главной причиной такого шага Даффи назвал значительные задержки в графике разработки Starship. В интервью ведущим американским телеканалам он отметил, что компания SpaceX не успевает вовремя подготовить корабль, что ставит под угрозу способность США опередить Китай в новой лунной гонке. По его словам, президент Дональд Трамп стремится, чтобы высадка американских астронавтов на Луну состоялась до конца его второго президентского срока, то есть до января 2029 года.

Это публичное признание со стороны высокопоставленного чиновника NASA также косвенно подтверждает, что ранее запланированная дата высадки в 2027 году больше не является реалистичной, что означает очередной перенос сроков. Агентство стремится ускорить процесс и не зависеть от одной компании.

Кто может занять место SpaceX?

Решение NASA открывает возможности для других игроков аэрокосмической отрасли. Основным конкурентом SpaceX в борьбе за новый контракт считается Blue Origin, компания Джеффа Безоса. Она уже имеет контракт с NASA на сумму 3,4 миллиарда долларов для создания посадочного модуля Blue Moon для более поздней миссии Artemis V, запланированной на 2030-е годы. Теперь Blue Origin, а также другие гиганты, например Lockheed Martin, могут побороться и за более раннюю миссию.

Первоначальный контракт со SpaceX, заключенный в апреле 2021 года, оценивался в 2,9 миллиарда, а впоследствии его сумма выросла до почти 4,4 миллиарда. Однако, несмотря на значительные инвестиции, разработка Starship столкнулась с техническими трудностями, в частности с несколькими неудачными тестовыми полетами и проблемами с орбитальной дозаправкой.

Как реагирует Илон Маск?

Сам Илон Маск отреагировал на заявление NASA скептически. В социальной сети X он написал, что SpaceX движется "с молниеносной скоростью по сравнению с остальной космической отрасли" и Starship в конце концов выполнит всю миссию на Луну самостоятельно.

Таким образом, NASA инициирует своеобразные "внутренние американские космические гонки", чтобы гарантировать возвращение человека на Луну и укрепить позиции США как лидера в освоении космоса на фоне растущей конкуренции со стороны Китая, который планирует отправить своих астронавтов на спутник Земли до 2030 года.

Угроза со стороны Китая

Напомним, мы ранее писали о том, что Китай близок не только к тому, чтобы догнать США в космосе, но и обогнать уже в ближайшее время. Об этом говорят в своих отчетах и исследованиях отдельные чиновники, аналитики и целые организации, такие как Redshift. Космическая угроза со стороны Китая действительно серьезная и многогранная, поскольку страна не только стремительно догоняет США по технологическим достижениям, но и закладывает основу для превосходства в военном и стратегическом плане.

За последние три года космическая программа Китая претерпела кардинальные изменения. Пекин перенимает западные модели инноваций и успешно развивает собственные – по прогнозам, уже в ближайшие 5-10 лет Китай может сравниться с США по уровню возможностей в космической отрасли, считают аналитики Redshift.

Страна не только готовится к миссии по высадке астронавтов на Луну до 2030 года, но и очень быстро запустила космическую станцию "Тяньгун", готовит миссии к Марсу, которые предусматривают возвращение образцов марсианского грунта уже в 2028 году (NASA для этого не хватило денег), а первая пилотируемая миссия на Марс ориентировочно запланирована на 2033 год. Между тем программы по созданию спутникового интернета и квантовой связи позиционируют Китай как стратегически независимую космическую державу.

Граница между гражданскими и военными космическими проектами в Китае очень размыта, что беспокоит западных экспертов. Пекин создает "сеть поражения" – систему спутников, способных в реальном времени передавать разведданные для наведения на американские войска. Фиксируются маневры китайских спутников, имитирующих орбитальные "воздушные бои", потенциально способные обезвреживать аппараты противника. Лидер Китая Си Цзиньпин открыто декларирует цель: сделать Китай великой космической державой и усилить оборонный компонент военно-космической программы.

Американские эксперты указывают, что разрыв в возможностях между США и Китаем быстро сокращается. США уменьшают финансирование, сокращают миссии и ресурсы, тогда как Китай ежегодно расширяет и технологический, и военный космический потенциал. Космическая гонка уже вышла на новый виток, где ключевую роль играют стратегическая преданность развитию, способность к адаптации и интеграции военных технологий с гражданскими. В этом Китай демонстрирует действительно тревожный для США и мира темп.