Птица, которая считалась вымершей, снова появилась в дикой природе

В Новой Зеландии зафиксировали редкий случай успешного восстановления вида, который десятилетиями считали вымершим. Нелетающая птица такахе вернулась благодаря почти 70 годам охранных усилий, а ее популяция сейчас насчитывает около 500 особей.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс объяснил, как нелетающая птица такахе (Porphyrio hochstetteri), эндемик Южного острова Новой Зеландии, смогла избежать полного исчезновения. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также В земной коре нашли источник энергии, что обеспечит всю планету на десятки тысяч лет

Как такахе исчез, а потом снова появился?

В конце XIX века эта большая пастушья птица практически исчезла из поля зрения ученых. Исторические источники свидетельствуют, что последнее подтвержденное наблюдение такахе датировали 1898 годом. После этого вид считали утраченным и знали о нем только по музейным экспонатам и ископаемым останкам.

Ситуация изменилась 20 ноября 1948 года. Тогда экспедиция из четырех человек под руководством доктора Джеффри Орбелла неожиданно обнаружила живую популяцию такахе в труднодоступной альпийской долине гор Мерчисон. Это открытие стало сенсацией для мировой науки.

До своего исчезновения такахе испытывали серьезное давление со стороны человека. Вырубка лесов, охота, а также завезенные на острова хищники и травоядные - хорьки, крысы, олени и другие инвазивные млекопитающие - разрушили их среду обитания. Исчезла кормовая база и безопасные места для гнездования, что резко снизило шансы птицы на выживание. Именно это, по мнению Треверса, и привело к тому, что такахе надолго исчез из поля зрения людей.

Обнаружение живой популяции стало основой для длительной программы сохранения вида. Треверс называет экспедицию 1948 года открытием раз в тысячелетие - птица, официально признана вымершей, оказалась способной выживать в самых суровых и диких регионах страны.

К 2023 году благодаря системной работе природоохранников популяция такахе выросла примерно до 500 особей. Птицы теперь живут в нескольких диких и контролируемых популяциях.

Несмотря на успехи с восстановлением, долгое время оставалось непонятным, каким был эволюционный путь такахе и насколько устойчивой является современная популяция. Ответы появились после исследования 2023 года, опубликованного в журнале Molecular Ecology командой Университета Отаго.

Как пишет Униан, ученые секвенировали митохондриальные геномы древних и современных такахе, используя субфосильные, музейные и живые образцы. Анализ показал, что когда-то эти птицы жили по всему Южному острову и не были разделены на изолированные региональные группы. Это свидетельствует о свободном расселении вида в прошлом.

Исследователи также зафиксировали резкое падение генетического разнообразия после появления людей около 750 лет назад. Такой эффект соответствует сильному генетическому сужению, когда численность вида почти исчезает. Наиболее вероятной причиной стала деятельность человека и завезенные им хищники.

Отдельно ученые выяснили, что такахе является очень древней и уникальной ветвью эволюции. Вид разошелся со своим близким родственником с Северного острова примерно,1,5 миллиона лет назад. Современные такахе - это фактически последние потомки некогда большой и генетически разнообразной популяции.

Из-за ограниченного разнообразия современные птицы остаются уязвимыми, поэтому успех восстановления зависит от тщательного управления популяциями, контролируемого расселения и сохранения среды обитания в различных регионах.

Как выглядит охрана такахе сегодня?

После открытия в 1948 году работа только началась. На протяжении десятилетий ученые и экологи боролись с инвазивными хищниками, изменениями ландшафта и сложными климатическими условиями высокогорья.

Результатом этих усилий стало событие 12 февраля 2025 года, когда в долину Рис неподалеку Квинстауна, на территории около 18 тысяч гектаров, выпустили 18 такахе. Это очередной шаг к формированию самодостаточных диких популяций и символ того, что продуманные программы охраны природы могут вернуть виды с грани исчезновения.

Почему такахе так сложно спасти?

История этой птицы уникальна не только из-за самого возвращения. Такахе - самый большой современный представитель пастушковых в мире, который к тому же не летает. Это делает его особенно уязвимым к хищникам.

Кроме того, птицы имеют узкую специализацию. Они живут в альпийских злаковых угодьях и зависят от жестких волокнистых трав. Их выживание напрямую связано с качеством среды, которая требует постоянного контроля и защиты.

Такахе эволюционировали без наземных млекопитающих, поэтому появление кошек, хорьков и крыс стало для них катастрофой. Именно эта уязвимость сделала восстановление вида чрезвычайно сложным и длительным процессом.