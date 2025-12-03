Пять полезных функций для групповых чатов iPhone, которые недавно появились в iOS 26

Недавно Apple выпустила свежее обновление iOS 26 и в нем появилось несколько важных улучшений для приложения Messages. Групповые чаты получили пять новых возможностей, которые точно будут вам полезными в повседневном использовании.

Эти функции делают общение в группах более удобным и функциональным, рассказывает 24 Канал. Messages становится больше похожим на удобный мессенджер и теперь немало из того, что было доступно только в отдельных приложениях, iPhone умеет уже "из коробки".

Какие новые возможности появились в групповых чатах Messages?

Индикаторы набора текста теперь работают не только в личных разговорах, но и в групповых чатах. Ранее эта функция была доступна исключительно для диалогов между двумя пользователями, хотя существовала в iMessage годами. Теперь все участники группы, которые обновились до iOS 26, будут видеть, кто именно пишет сообщения.

Messages получил встроенные опросы. Поэтому теперь можно быстро договориться о совместном решении со всеми участниками группы. Создать опрос можно через кнопку "+" в нижнем левом углу экрана.

Это удобно для планирования встреч, выбора места для ужина или любых других групповых решений. Владельцы iPhone с поддержкой Apple Intelligence увидят автоматические предложения опросов над программной клавиатурой.



Индикатор набора и встроенные опросы наконец добавили в Messages / Фото 24 Канала

Apple Cash расширил возможности и теперь поддерживает групповые чаты. До выхода iOS 26 сервис работал только в личных разговорах. Пользователи могут отправлять и запрашивать платежи непосредственно в Messages, что упрощает расчеты после совместных путешествий, обедов или других мероприятий.

Приложение теперь позволяет устанавливать фоны для групповых разговоров. В настройках группы, доступных по нажатию на иконку вверху экрана, появился раздел Обои (Фон). Можно выбрать встроенные фоны, использовать собственные фотографии или создать что-то новое через Image Playground. Выбранный фон будет отображаться для всех участников группы, а не только для того, кто его установил.



Теперь в групповых чатах Messages можно изменить фон / Фото 24 Канала

iOS 26 также упростила добавление неизвестных номеров к контактам непосредственно из групповых чатов. Ранее это требовало дополнительных действий. Теперь достаточно нажать на иконку группы вверху экрана и просмотреть список участников. Для тех, кого нет в вашей адресной книге, появится кнопка "Добавить контакт", что позволяет мгновенно сохранить их данные.

В целом iOS 26 имеет немало нового и Apple постоянно работает над улучшением системы, поэтому в будущем могут появляться и другие функции, которые будут менять пользовательский опыт к лучшему. Например обновление iOS 26.1 позволяет настраивать прозрачность дизайна Liquid Glass, что было одной из главных жалоб пользователей.