На окраинах Солнечной системы сделали удивительное открытие. Команда астрономов из Института перспективных исследований обнаружила ранее неизвестный транснептуновый объект с чрезвычайно большой орбитой. Эта находка может свидетельствовать, что регион за Нептуном, который долго считали почти пустым, на самом деле скрывает гораздо больше тайн, чем мы думали.

Неужели в Солнечной системе есть еще одна планета?

Новый объект, получивший обозначение 2017 OF201, был официально подтвержден Центром малых планет Международного астрономического союза 21 мая 2025 года. Благодаря своему ориентировочному диаметру около 700 километров, он может претендовать лишь на статус карликовой планеты, становясь в один ряд с Плутоном, диаметр которого составляет 2 377 километров, но ему, очевидно, далеко до полноценной планеты, пишет 24 Канал со ссылкой на препринт исследования, опубликованный на arXiv.

Особое внимание привлекают экстремальные характеристики его орбиты. Чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, объекту 2017 OF201 нужно примерно 25 000 лет. В самой отдаленной точке своей орбиты (афелии) он находится от Солнца на расстоянии, что в 1600 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. В то же время его ближайшая точка к Солнцу (перигелий) расположена в 44,5 раза дальше, чем земная орбита, что похоже на орбиту Плутона.

Исследователи предполагают, что такая необычная траектория является результатом сложной истории гравитационных взаимодействий. По словам члена команды Эритаса Янга, объект, предположительно, пережил близкие контакты с планетой-гигантом, чьи магнитные поля выбросили его на такую широкую орбиту.

Его коллега Сихао Ченг добавляет, что миграция могла происходить в несколько этапов: возможно, объект сначала был выброшен в Облако Оорта, самый отдаленный регион Солнечной системы, а затем вернулся обратно.



Текущее расположение Плутона, Нептуна и 2017 OF201 с гигантской орбитой / Фото Цзясюань Ли и Сихао Чен

Открытие 2017 OF201 может бросить вызов популярной гипотезе о существовании девятой планеты, или Планеты X. Эта теория основывается на том, что орбиты многих экстремальных транснептуновых объектов сгруппированы в определенных направлениях, будто их туда "направляет" гравитация большой невидимой планеты. Однако, как отмечает исследовательница Цзясюань Ли, орбита 2017 OF201 не вписывается в эту общую картину, что делает его исключением и ставит под сомнение идею о существовании Планеты X.

Для обнаружения объекта ученые использовали передовые вычислительные методы. Они проанализировали архивные данные, собранные за семь лет телескопами Victor M. Blanco и Canada France Hawaii Telescope (CFHT). Алгоритм, разработанный Ченом, помог выявить и соединить 19 изображений ярких точек, что двигались по небу как единый объект.



Составленное изображение, показывающее пять карликовых планет, признанных Международным астрономическим союзом, а также недавно открытый транснептуновый объект 2017 OF201 / Фото NASA/JPL-Caltech/Цзясюань Ли и Сихао Чен

По мнению ученых, эта находка имеет огромное значение. Поскольку 2017 OF201 проводит лишь 1% своего орбитального времени достаточно близко, чтобы быть видимым для нас, его существование может означать, что в этом регионе есть еще около сотни подобных объектов. Они просто находятся слишком далеко, чтобы их можно было зафиксировать даже современными технологиями.