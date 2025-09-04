На краю Сонячної системи зробили дивовижне відкриття. Команда астрономів з Інституту перспективних досліджень виявила раніше невідомий транснептуновий об'єкт із надзвичайно великою орбітою. Ця знахідка може свідчити, що регіон за Нептуном, який довго вважали майже порожнім, насправді приховує набагато більше таємниць, ніж ми думали.

Невже у Сонячній системі є ще одна планета?

Новий об'єкт, що отримав позначення 2017 OF201, був офіційно підтверджений Центром малих планет Міжнародного астрономічного союзу 21 травня 2025 року. Завдяки своєму орієнтовному діаметру близько 700 кілометрів, він може претендувати лише на статус карликової планети, стаючи в один ряд із Плутоном, діаметр якого становить 2 377 кілометрів, але йому, очевидно, далеко до повноцінної планети, пише 24 Канал із посиланням на препринт дослідження, опублікований на arXiv.

Особливу увагу привертають екстремальні характеристики його орбіти. Щоб здійснити один оберт навколо Сонця, об'єкту 2017 OF201 потрібно приблизно 25 000 років. У найвіддаленішій точці своєї орбіти (афелії) він знаходиться від Сонця на відстані, що в 1600 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. Водночас його найближча точка до Сонця (перигелій) розташована в 44,5 раза далі, ніж земна орбіта, що схоже на орбіту Плутона.

Дослідники припускають, що така незвичайна траєкторія є результатом складної історії гравітаційних взаємодій. За словами члена команди Ерітаса Янга, об'єкт, імовірно, пережив близькі контакти з планетою-гігантом, чиї магнітні поля викинули його на таку широку орбіту.

Його колега Сіхао Ченг додає, що міграція могла відбуватися в кілька етапів: можливо, об'єкт спочатку був викинутий у Хмару Оорта, найвіддаленіший регіон Сонячної системи, а потім повернувся назад.



Поточне розташування Плутона, Нептуна та 2017 OF201 з гігантською орбітою / Фото Цзясюань Лі та Сіхао Чен

Відкриття 2017 OF201 може кинути виклик популярній гіпотезі про існування дев'ятої планети, або Планети X. Ця теорія ґрунтується на тому, що орбіти багатьох екстремальних транснептунових об'єктів згруповані в певних напрямках, ніби їх туди "направляє" гравітація великої невидимої планети. Проте, як зазначає дослідниця Цзясюань Лі, орбіта 2017 OF201 не вписується в цю загальну картину, що робить його винятком і ставить під сумнів ідею про існування Планети X.

Для виявлення об'єкта вчені використали передові обчислювальні методи. Вони проаналізували архівні дані, зібрані за сім років телескопами Victor M. Blanco та Canada France Hawaii Telescope (CFHT). Алгоритм, розроблений Ченом, допоміг виявити та з'єднати 19 зображень яскравих точок, що рухалися небом як єдиний об'єкт.



Складене зображення, що показує п'ять карликових планет, визнаних Міжнародним астрономічним союзом, а також нещодавно відкритий транснептуновий об'єкт 2017 OF201 / Фото NASA/JPL-Caltech/Цзясюань Лі та Сіхао Чен

На думку вчених, ця знахідка має величезне значення. Оскільки 2017 OF201 проводить лише 1% свого орбітального часу достатньо близько, щоб бути видимим для нас, його існування може означати, що в цьому регіоні є ще близько сотні подібних об'єктів. Вони просто знаходяться занадто далеко, щоб їх можна було зафіксувати навіть сучасними технологіями.