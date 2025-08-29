Як темна матерія може перетворити планету на чорну діру?

Нове дослідження, опубліковане в журналі Physical Review D, пропонує новий погляд на природу темної матерії – таємничої субстанції, що становить близько 85% усієї маси у Всесвіті, хоча є невидимою для нашого ока та приладів. Учені висунули гіпотезу, згідно з якою планети за певних умов здатні накопичувати достатню кількість темної матерії, щоб у їхньому ядрі утворилася чорна діра. Після цього вона починає поглинати планету зсередини, доки повністю її не "з'їсть" і не перетвориться на чорну діру з масою своєї жертви, пише 24 Канал.

Основна мета цієї роботи полягала не в тому, щоб створити новий космічний жах, а в тому, щоб запропонувати новий метод вивчення темної матерії. На сьогодні її існування підтверджується лише гравітаційними ефектами, які вона чинить на галактики та інші великі космічні структури. На жаль, спроби виявити її досі не дали результатів.

Згідно з провідною теорією, темна матерія складається з масивних частинок, що слабко взаємодіють між собою, але взагалі не взаємодіють зі звичайною матерією та світлом, що робить їх фактично невидимими.

Автори дослідження припускають, що частинки темної матерії є важкими, але не анігілюють при зіткненні. У регіонах з високою концентрацією темної матерії, наприклад, у центрі нашої галактики Чумацький Шлях, масивна планета, схожа на Юпітер, може захопити ці частинки у своє ядро. Там вони сповільнюються (ймовірно, через гравітацію), злипаються і врешті досягають критичної щільності, достатньої для утворення чорної діри. За розрахунками вчених, цей процес може тривати всього десять місяців.

Земля під загрозою?

Є й хороша новина. Це не загрожує Землі, оскільки такий сценарій, як вважають автори теорії, актуальний лише для газових гігантів. Ба більше, це навіть не завжди означає загибель для планети.

Співавтор дослідження Мердад Форутан-Мер з Каліфорнійського університету в Ріверсайді пояснив, що доля чорної діри всередині планети залежить від її початкової маси. Якщо вона занадто мала, то може "випаруватися" раніше, ніж почне рости. Існує також проміжна маса, за якої чорна діра може залишатися стабільною всередині планети протягом тривалого часу, не зростаючи і не зникаючи.

Де шукати підтвердження?

Якщо такі "планети з чорними дірами" існують, їх можна було б виявити поблизу центру галактики. Однак знайти їх було б непросто. Гравітаційно вони не відрізнятимуться від звичайних планет. Хоча вони могли б бути надзвичайно гарячими, це тепло можна пояснити й іншими, менш екзотичними явищами. Проте, якби детальні дослідження виявили температури, які неможливо пояснити звичайними процесами, темна матерія могла б стати одним із можливих пояснень.

Відкриття чорної діри з масою планети стало б справжнім проривом. Це підтвердило б гіпотезу дослідження й запропонувало б альтернативу поширеній теорії про те, що чорні діри такого розміру могли утворитися лише в ранньому Всесвіті.

А що інші планети Сонячної системи?

Що стосується інших планет нашої Сонячної системи, то для них така доля також малоймовірна. Ми перебуваємо приблизно за 26 000 світлових років від центру Чумацького Шляху, де концентрація темної матерії значно нижча.