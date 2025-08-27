Компания SpaceX провела десятый испытательный полет ракеты Starship, который прервал серию неудач этого года. Корабль вышел на суборбитальную траекторию, впервые развернул в космосе макеты спутников, выполнил маневры и совершил мягкую посадку в Индийском океане, после чего, как и планировалось, взорвался.

Десятый испытательный полет мегаракеты SpaceX, состоящей из разгонной ступени Super Heavy и корабля Starship, состоялся 26 августа. Общая высота системы превышает 120 метров. Старт переносили дважды: сначала из-за неисправности наземного оборудования, а затем из-за плохой погоды, рассказывает 24 Канал.

Как прошел полет Starship 10?

Подъем ракеты прошел почти по плану, хотя один из 33 двигателей Raptor на ускорителе Super Heavy отключился раньше запланированного времени. Несмотря на это, корабль Starship успешно вышел на запланированную суборбитальную траекторию после запуска своих шести двигателей.

Во время полета Starship впервые развернул в космосе восемь массогабаритных имитаторов спутников Starlink.

Примерно через 37 минут после старта один из шести двигателей Raptor на корабле включили на несколько секунд – этот маневр ранее проверяли только в одном полете, и он является важным этапом испытаний.

Несмотря на повреждения кормовой части и одного из закрылков, Starship выдержал повторный вход в атмосферу. Корабль вошел в запланированную зону в Индийском океане и совершил мягкую посадку с помощью двигателей у буя с камерой. После этого он перевернулся и взорвался, что было предусмотрено планом миссии.

Серия неудач преодолена. SpaceX может праздновать успех?

Этот полет стал четвертым в 2025 году и первым успешным после трех предыдущих неудач. В компании считают, что обнаружили причины предыдущих аварий и внесли необходимые изменения в конструкцию.

Успех миссии является важным шагом для реализации планов по возвращению человека на Луну по программе Artemis и отправки экипажа на Марс.

В то же время SpaceX еще не провела ключевой тест – дозаправку корабля в космосе. Без этого сроки миссий NASA могут быть сорваны. Но возвращение к успешным полетам и испытаниям дают надежду на успех в ближайшем будущем, поэтому это повод порадоваться не только для SpaceX, но и для NASA.

