Компания Meta обновит метавселенную Horizon Worlds, добавив неигровых персонажей (NPC) на базе искусственного интеллекта. Разработчики получат инструменты для создания виртуальных собеседников, способных вести реалистичные диалоги и реагировать на действия игроков, что значительно расширит возможности взаимодействия в виртуальном мире.

Компания расширяет возможности редактора Character Builder, который является частью Worlds Desktop Editor, благодаря генеративному искусственному интеллекту, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Meta.

Смотрите также Instagram развернет лучшую функцию, которую он только выпускал за последние годы

Как именно обновят метавселенную?

Обновление предоставит разработчикам инструменты для определения различных характеристик неигровых персонажей, таких как имя, биография, черты характера и диалоги. Также можно будет тестировать их реакции на действия пользователей.

Это первый случай, когда Meta позволяет создавать полноценных и настраиваемых NPC в Horizon Worlds. Ранее компания уже проводила эксперименты в этой области, но тогда действия персонажей ограничивались заранее подготовленными сценариями.

Теперь их возможности значительно расширяются. Meta даже опубликовала видеоролик, в котором показала, как работать с новыми функциями.

Точной даты выпуска обновления пока нет, но представители компании обещают, что это произойдет "очень скоро". Предположительно, больше деталей объявят на мероприятии Meta Connect, которое состоится через несколько недель. Тем временем пользователи уже могут протестировать новых NPC в двух играх – Bobber Bay Fishing и Profit or Perish.

Что такое Horizon Worlds Это социальная платформа виртуальной реальности, созданная компанией Meta (ранее Facebook). Впервые она была представлена в 2019 году, а официальный запуск для широкого пользования состоялся в декабре 2021 года в США и Канаде, после периода бета-тестирования.

Эта платформа предназначена для того, чтобы позволить пользователям создавать собственные миры, игры и социальные пространства в VR-среде, а также взаимодействовать с другими людьми с помощью аватаров, виртуальных инструментов и голосового общения.

Horizon Worlds объединяет возможности для творчества, развлечений и общения, предоставляя доступ к обширной библиотеке инструментов для разработчиков и обычных игроков.

Платформа стала одним из ключевых продуктов Meta в направлении развития метавселенной, ориентировалась на создание интерактивных и совместных цифровых пространств, где можно вместе строить игры, участвовать в событиях или просто общаться с другими людьми.