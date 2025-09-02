Днем 2 сентября жители Днепра наблюдали в небе удивительное облако, которое по форме напоминало гриб. Это метеорологическое явление, хоть и вызывало ассоциации с "ядерным грибом", на самом деле является разновидностью кучево-дождевого облака, которое образуется при специфических условиях в атмосфере.

Увиденное в небе над Днепром явление является кучево-дождевым облаком с наковальней, известной в метеорологии как Cumulonimbus incus. Ее характерная грибовидная форма появляется, когда вертикальный поток воздуха, формирующий облако, на большой высоте встречает слой теплого воздуха, который называется инверсией, объясняет 24 Канал со ссылкой на Днепр Оперативный.

Смотрите также Магнитные бури в сентябре: каким будет начало месяца и стоит ли ждать больших событий

Этот теплый слой действует как препятствие, останавливая дальнейший рост облака вверх. В результате его вершина начинает растекаться в стороны, образуя плоскую верхушку, похожую на наковальню или гриб. Со временем облако постепенно рассеивается, превращаясь в обычное шарообразное.



Грибовидное облако над Днепром / Фото Днепр оперативный

Такие облака являются типичными для летнего периода и часто становятся причиной опасных погодных явлений, таких как сильные грозы, град и шквалистый ветер. Подобное явление не является уникальным для Днепра – ранее похожие облака фиксировали и в других городах Украины, в частности в Запорожье, что также привлекало значительное внимание общественности.

Чем особенны облака-ковадла и как они образуются?

Облака Cumulonimbus incus являются финальной стадией развития кучево-дождевого облака. Их название происходит от латинского слова "incus", что означает "наковальня", из-за характерной формы вершины. Такая форма образуется, когда мощные восходящие потоки воздуха внутри облака поднимают влагу на большую высоту, до границы между тропосферой и стратосферой – тропопаузы.

Тропопауза действует как естественный барьер, останавливая вертикальный рост облака. Достигнув этой границы, воздушные потоки расходятся горизонтально, растягивая верхнюю часть облака на огромные расстояния, что может достигать сотен километров. Эта распластанная вершина, состоящая преимущественно из кристаллов льда, и создает визуальный эффект "наковальни".

Эти облака являются настоящими великанами: их основа может находиться на высоте около 2 километров, а вершина достигать 12-15 километров, а в тропических широтах – даже более 20 километров.

Облака-ковадла являются верным признаком приближения суровой погоды. Они связаны со следующими явлениями:

Сильные грозы с частой молнией.

Интенсивные осадки в виде ливней или крупного града.

Мощные ветры, включая шквалы и разрушительные нисходящие потоки (даунберсты).

Торнадо, особенно если облако имеет развитую вращательную структуру.

Из-за экстремальных погодных условий, которые они создают, облака Cumulonimbus incus представляют значительную опасность для авиации. Пилотам строго рекомендуется избегать полетов вблизи таких облаков из-за сильной турбулентности, обледенения и риска удара молнии.