Будут ли магнитные бури с 1 по 7 сентября?

В субботу, 30 августа, на Солнце произошел корональный выброс массы вследствие вспышки M2.7. Согласно свежему моделированию, поток солнечных частиц направляется к Земле и достигнет планеты 2 сентября, где-то в первой половине дня по киевскому времени. Ожидается, что это спровоцирует длительную магнитную бурю класса G3, которая может растянуться на много часов. Такие возмущения могут быть ощутимыми даже в Украине, которая находится слишком далеко на юг для большинства геомагнитных явлений, пишет 24 Канал со ссылкой на SpaceWeather.

Смотрите также Прогнозирование магнитной бури: почему большинство прогнозов в сети ложные и где искать правду

Во время магнитной бури уровня G3 (сильный уровень, который следует после умеренного и незначительного уровней) может понадобиться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты, приводя к отключению света на севере планеты.

На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей.

Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями.

Полярные сияния доходят до 50 градусов широты. Это означает, что северные регионы Украины могут в ночь с 1 на 2 сентября увидеть полярные сияния.

Все это является результатом работы большой группы солнечных пятен AR4199, которая сейчас "смотрит" прямо на Землю. Что интересно, ученые не ожидали от нее больших событий, поскольку внимание было больше приковано к AR4196 и AR4197, которые демонстрировали высокую активность, порождая больше вспышек.

Другие события

Что касается других событий, то пока ученым нечего сказать. Единственная корональная дыра CH1315, видимая сейчас на поверхности звезды, медленно вращается к нам и будет обращена к Земле примерно после 4 сентября – только после этого она сможет на нас влиять.

Корональные дыры приводят к тому, что солнечные частицы быстрее и легче утекают в космос, уносясь к нам. В какой-то момент этот быстрый поток догоняет предыдущий, более медленный, и объединяется с ним, создавая своеобразную ударную волну и большее давление на земное магнитное поле. Это явление известно как CIR. Оно может приводить к незначительным возмущениям на уровне G1, и изредка к G2.

Традиционно напоминаем: в случае нового коронального выброса массы из этого или другого пятна, звездная материя движется к нам в среднем в течение трех дней. Медленные потоки могут добираться до планеты все 5 дней, а самые быстрые добираются даже за сутки, хотя такие случаются крайне редко.