Что такое солнечные вспышки?

Солнечная вспышка – это мощный взрыв на поверхности Солнца. Такие явления возникают, когда магнитная энергия, накопившаяся в атмосфере нашей звезды, внезапно высвобождается. Этот процесс связан с солнечными пятнами – участками, где магнитные поля особенно сильные и напряженные, пишет 24 Канал.

Основные этапы солнечной вспышки:

Предварительный этап . Происходит накопление магнитной энергии в солнечной атмосфере и начинается ее медленное высвобождение, которое можно зафиксировать в мягком рентгеновском диапазоне.

. Происходит накопление магнитной энергии в солнечной атмосфере и начинается ее медленное высвобождение, которое можно зафиксировать в мягком рентгеновском диапазоне. Импульсный этап . Протоны и электроны ускоряются до чрезвычайно высоких энергий. На этом этапе вспышка достигает максимальной интенсивности, излучая радиоволны, жесткое рентгеновское и гамма-излучение.

. Протоны и электроны ускоряются до чрезвычайно высоких энергий. На этом этапе вспышка достигает максимальной интенсивности, излучая радиоволны, жесткое рентгеновское и гамма-излучение. Этап затухания. Происходит постепенное уменьшение интенсивности излучения, поскольку энергия вспышки рассеивается.

Во время вспышки вещество может нагреваться до миллионов градусов, а количество энергии, выделяемой, эквивалентно взрыву миллионов ядерных бомб одновременно.

Какие существуют вспышки?

A, B – самые слабые вспышки . Потенциальное воздействие на Землю практически отсутствует. Эти уровни часто соответствуют фоновому излучению Солнца в периоды минимальной активности.

. Потенциальное воздействие на Землю практически отсутствует. Эти уровни часто соответствуют фоновому излучению Солнца в периоды минимальной активности. C – небольшие вспышки . Имеют незначительные последствия для Земли. Лишь длительные вспышки этого класса могут вызвать слабые корональные выбросы массы.

. Имеют незначительные последствия для Земли. Лишь длительные вспышки этого класса могут вызвать слабые корональные выбросы массы. M – средние вспышки . Могут вызвать кратковременные отключения радиосвязи (уровень R1-R2), что влияет преимущественно на полярные регионы. Иногда сопровождаются незначительными радиационными бурями.

. Могут вызвать кратковременные отключения радиосвязи (уровень R1-R2), что влияет преимущественно на полярные регионы. Иногда сопровождаются незначительными радиационными бурями. X – самые мощные вспышки. Вызывают сильные или экстремальные отключения радиосвязи (R3-R5) на дневной стороне Земли. Если заканчивается выбросом, может вызвать сильные геомагнитные бури (G4-G5) и длительные радиационные штормы.

Есть ли опасность для людей?

Стоит понимать, что сами вспышки не опасны для Земли. Хотя они несут за собой электромагнитное излучение, которое движется со скоростью света, достигая Земли за 8 минут, единственным последствием может быть кратковременное радиозатемнение (перебои в радиосвязи на дневной стороне планеты).

Вспышки угрожают нам лишь в том случае, если заканчиваются корональным выбросом массы.

Что такое корональный выброс массы?

Корональный выброс массы (КВМ) – это гигантский выброс вещества из солнечной короны, состоящий из плазмы и магнитного поля. Во время этого явления в межпланетное пространство могут быть выброшены миллиарды тонн солнечного вещества, которые движутся с колоссальной скоростью, уносясь в сторону планет. Если он направлен в сторону Земли, тогда начинает реагировать с магнитным полем, вызывая магнитную бурю.

Что это все значит?

Учитывая это, стоит сказать, что сами по себе солнечные вспышки не стоят большого к ним внимания, ведь для нас, людей на Земле, абсолютно ничего не меняется. Вспышки происходят постоянно, поскольку это своеобразное фоновое поведение Солнца. За день на видимой стороне нашей звезды могут произойти десятки вспышек, но ни одна может не закончиться КВМ. Вместе с тем КВМ в некоторых случаях могут возникать и без вспышки.

Вспышки 24 сентября 2025 года

24 сентября на Солнце произошло 11 вспышек, согласно данным SpaceWeatherLive. Ни одна из них не закончилась корональным выбросом массы в сторону Земли, пишет solen.info. Самыми сильными были две вспышки:

Вспышка с мощностью M1 в первой половине дня.

Вспышка мощности M1.6 вечером.

Все остальные были слабого уровня C.

Будет ли магнитная буря в ближайшее время?

Если коротко – ни, не будет. Ученые не фиксировали ни одного КВМ в сторону Земли в течение последних трех дней. Дело в том, что в случае коронального выброса массы солнечная плазма движется к нам в среднем в течение трех дней. Медленные потоки могут добираться до планеты все 5 дней, а самые быстрые добираются даже за сутки, хотя такие случаются крайне редко. Поэтому если ученые не фиксируют выбросов в сторону Земли в течение последних трех дней, это означает, что большой магнитной бури не будет. Когда же такой происходит, возмущения ожидаются лишь через несколько дней.

Учитывая то, что на этот раз речь идет только о вспышках, а не о КВМ, никакого смысла говорить о вероятности магнитной бури нет.