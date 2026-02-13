Ребенок нашел окаменелости черепахи возрастом 48 миллионов лет

В американском штате Вайоминг, известном богатой геологической историей, произошло событие, которое привлекло внимание ученых. Во время обычной поездки на поиски камней 11-летний мальчик наткнулся на находку, пролежавшую под землей десятки миллионов лет.

Как детское любопытство помогло сохранить часть эоценового мира?

История развернулась на землях, находящихся под управлением Бюро по управлению земельными ресурсами в юго-западной части штата Вайоминг. Именно там 11-летний Турен Поуп во время прогулки с дедушкой и бабушкой обратил внимание на камень странной формы среди обломков породы. То, что сначала выглядело как обычный фрагмент скалы, оказалось хорошо сохранившимся панцирем древней черепахи, пишет Arkeonews.

Находку сделали в пределах региона Greater Green River Basin – территории, которая давно известна палеонтологам богатой ископаемой летописью. Около 48 миллионов лет назад, в эпоху эоцена, эта местность имела теплый, почти тропический климат. Здесь существовали реки, заболоченные равнины и большое озеро Госиут. В такой среде обитали ранние млекопитающие, крокодилы, рыбы и различные виды черепах.

После сообщения о находке специалисты полевого офиса Bureau of Land Management в Рок-Спрингс задокументировали место и организовали сохранение останков. Для полноценной экскавации пригласили лицензированного палеонтолога. Работы возглавил специалист музейных коллекций Джей Пи Кавигелли из Tate Geological Museum при колледже Каспера.

В сентябре 2025 года команда вернулась на участок вместе с семьей парня и аккуратно изъяла окаменелость.



Археологи раскапывают панцирь древней черепахи / Фото Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

Оказалось, что сохранился почти полный карапакс – верхняя часть панциря. Других костей не нашли, однако состояние сохранности панциря поразило исследователей. По структуре и возрасту слоя породы – примерно 50 миллионов лет – специалисты отнесли животное к семейству трионихид, то есть мягкотелых черепах.

Представители этой группы имеют более плоский и гибкий панцирь, не полностью сросшийся с нижней частью тела. Такие черепахи существуют и сегодня, поэтому древний экземпляр, вероятно, был похож на современных родственников.



Археологи раскапывают панцирь древней черепахи / Фото Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

После транспортировки в музей началась кропотливая подготовка образца. Волонтеры очищают и стабилизируют панцирь, постепенно открывая детали, которые не были заметны во время раскопок. Опубликованные фотографии демонстрируют внутреннюю часть панциря, тогда как полевые фото зафиксировали его внешнюю поверхность.



Археологи раскапывают панцирь древней черепахи / Фото Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

За ответственное поведение Турен получил возможность присоединиться к раскопкам и даже дать название ископаемой черепахе. Теперь она имеет неофициальное имя "Little Timmy". Несмотря на юный возраст, парень уже интересуется палеонтологией и собирает собственную коллекцию ископаемых остатков.

В Бюро отметили, что этот случай подчеркивает важность ответственного отношения к находкам на государственных землях. Сообщение об открытии вместо попытки забрать его домой позволило сохранить научную ценность объекта для исследований и будущих экспозиций.



Археологи несут панцирь древней черепахи / Фото Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office