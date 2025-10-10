Microsoft готовит существенное обновление для OneDrive в Windows, которое интегрирует возможности искусственного интеллекта Copilot. Новое приложение получит расширенный поиск, функцию автоматического упорядочения фото и инструменты для работы с файлами без дополнительных программ. Компания называет это "большим редизайном" облачного сервиса.

Microsoft объявила о масштабном обновлении OneDrive для Windows, в центре которого – интеграция искусственного интеллекта. Сервис облачного хранения, который многие пользователи ранее считали базовым инструментом без заметных изменений, теперь получит современный вид и ряд новых функций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Microsoft.

Какие новые возможности получит OneDrive с Copilot?

Обновленное приложение OneDrive будет работать с Copilot – фирменным AI-ассистентом Microsoft. Он сможет помогать пользователям искать информацию в собственных файлах, предоставляя ответы прямо в окне программы. Copilot будет анализировать документы, заметки, таблицы и фото, облегчая навигацию по сохраненным данным.

Как сообщает портал BGR, компания также внедряет так называемую "agentic behavior" – функцию, позволяющую искусственному интеллекту выполнять часть задач автоматически. Например, Copilot сможет исследовать документы с помощью интеграции M365 Copilot Researcher и создавать стратегические выводы "от файлов до решений всего за несколько кликов".

Еще одна важная новация – единая система для работы с фотографиями, названа "unified OneDrive photos experience". Она позволит пользователям легче упорядочивать изображения в облаке, используя AI для распознавания и сортировки. Также появятся базовые инструменты редактирования снимков без необходимости в сторонних приложениях.

Microsoft подчеркивает, что новые возможности OneDrive будут особенно полезными тем, кто использует Windows 10 после завершения ее официальной поддержки, ведь OneDrive будет оставаться одним из ключевых сервисов для безопасного хранения и резервного копирования данных. Компания пока не называет точных сроков запуска, отмечая, что обновление "совсем близко".

Почему установить Windows 11 без аккаунта Microsoft теперь не получится?

Microsoft готовит обновление для Windows 11, которое усложнит установку системы без подключения к интернету и использования учетной записи Microsoft. Компания удаляет обходные пути, которые позволяли пользователям создавать локальные профили.

В новой тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26220.6772 разработчики начали блокировать известные методы создания локальных учетных записей во время первой настройки системы (OOBE). По словам Аманды Ланговски, руководительницы программы Windows Insider, эти механизмы, хоть и помогали обойти требование входа в аккаунт Microsoft, могли приводить к пропуску важных этапов настройки. В результате пользователи рисковали получить не полностью сконфигурированное устройство. Это означает, что в будущих версиях операционной системы для завершения установки Windows 11 Pro и Home будет обязательно нужно интернет-соединение и учетная запись Microsoft.