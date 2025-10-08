В компании объясняют такой шаг возможными проблемами с настройкой устройства в процессе (хотя ранее о таких "сложностях", почему-то, не упоминали). Об этом говорится в описании к новой тестовой сборке системы на сайте Microsoft, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Забытая функция с Windows Vista снова вернется на Windows 11, но с нюансами

Зачем Microsoft меняет процесс установки?

В новой тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26220.6772 разработчики начали блокировать известные методы создания локальных учетных записей во время первой настройки системы (OOBE).

По словам Аманды Ланговски, руководительницы программы Windows Insider, эти механизмы, хоть и помогали обойти требование входа в аккаунт Microsoft, могли приводить к пропуску важных этапов настройки. В результате пользователи рисковали получить не полностью сконфигурированное устройство, объяснила она для The Verge.

Это означает, что в будущих версиях операционной системы для завершения установки Windows 11 Pro и Home будет обязательно нужно интернет-соединение и учетная запись Microsoft.

Microsoft "закручивает гайки"?

Ранее в этом году Microsoft уже заблокировала один из популярных методов обхода под названием "bypassnro". Последние изменения также деактивировали команду start ms-cxh:localonly, которую пользователи нашли после предыдущих ограничений. Теперь попытка использовать эту команду просто перезапускает процесс настройки, не позволяя избежать входа в аккаунт.

Эти способы были популярными среди пользователей, которые не хотели использовать учетную запись Microsoft или желали самостоятельно настроить название папки пользователя, которая по умолчанию создается на основе электронной почты.

В то же время Microsoft предложила альтернативу для одной из проблем. Теперь пользователи смогут задать собственное название для папки профиля. Для этого во время установки системы нужно будет вызвать командную строку и ввести специальную команду.

Ожидается, что со временем эта функция станет более простым и доступным вариантом в меню настройки.