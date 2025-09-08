Прежде всего важно понять, что после 14 октября 2025 года ваш компьютер с Windows 10 Home или Pro продолжит работать, но без обновлений безопасности риск потери данных или заражения вирусом значительно возрастет. 24 Канал собрал исчерпывающий перечень вариантов, которые стоит рассмотреть.

Что именно можно сделать, чтобы защитить свой компьютер?

Бесплатно обновиться до Windows 11. Это лучший вариант, если ваш компьютер соответствует системным требованиям.

Для перехода на новую ОС нужен процессор не старше 2018 года, а также поддержка модуля TPM 2.0 и функции Secure Boot.

TPM 2.0 Это специальный чип на материнской плате, обеспечивающий аппаратное шифрование, а Secure Boot защищает процесс загрузки системы от вредоносного кода.



Не забудьте активировать TMP 2.0 в настройках / Фото Reddit

Важно! Проверить совместимость можно с помощью официальной утилиты PC Health Check от Microsoft.

Установить Windows 11 на старый ПК. Если ваше устройство официально не поддерживается, существуют инструменты (например, Flyby11 или Rufus), которые позволяют обойти проверку системных требований.



Большинство компьютеров до 2018 года официально не поддерживаются Windows 11 / Фото Reddit

Если коротко, то эти приложения модифицируют установочный образ так, чтобы установка Windows 11 на несовместимое железо стала возможной.

Однако такой способ имеет риски: Microsoft не гарантирует отправку обновлений безопасности на такие системы, а каждое большое обновление функций придется устанавливать вручную с нуля.

Купить платные обновления безопасности (ESU). Microsoft позволит пользователям получать обновления безопасности для Windows 10 еще в течение трех лет за отдельную плату.

Стоимость первого года будет составлять примерно 30 долларов за одно устройство. Важно учитывать, что цена, вероятно, будет удваиваться каждый год, как это происходит в корпоративном секторе.

Вместе с тем компания предусмотрела бесплатное решение для пользователей Windows 10, которое поможет получить поддержку системы от компании еще на год.

Перейти на Windows 10 LTSC. Это специальная версия системы (Long-Term Servicing Channel), предназначена для бизнеса, которая будет получать обновления безопасности вплоть до 2027 года. Она не получает новых функций, что для устаревшей системы уже не является недостатком.

Можно обновить Windows 10 Pro до LTSC, приобретя соответствующий ключ активации, что в долгосрочной перспективе может быть выгоднее программы ESU.

Купить новый компьютер. Хотя это самый дорогой вариант, он является самым простым и надежным для владельцев старых устройств.



Иногда технику нужно обновлять / Фото Retailers

Новые ПК гарантированно совместимы с Windows 11, имеют значительно более высокую производительность, лучшую энергоэффективность и современные аппаратные средства безопасности.

Установить другую операционную систему. Старое оборудование прекрасно работает с альтернативными ОС. Дистрибутивы Linux, такие как Ubuntu или Linux Mint, являются бесплатными, безопасными и имеют низкие системные требования.

Другой вариант – ChromeOS Flex, что позволяет превратить старый ноутбук на быстрое устройство для веб-серфинга и работы с онлайн-документами.

Важный совет! Перед тем как принимать любое из решений, рекомендуем сделать резервную копию системы. Обязательно загрузите ISO-образ последней версии Windows 10 (22H2) с официального сайта Microsoft с помощью инструмента Media Creation Tool. После окончания поддержки компания может удалить эту возможность. Наличие образа позволит вам в любой момент переустановить или восстановить систему.