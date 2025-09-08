Перш за все важливо зрозуміти, що після 14 жовтня 2025 року ваш комп'ютер з Windows 10 Home або Pro продовжить працювати, але без оновлень безпеки ризик втрати даних чи зараження вірусом значно зросте. 24 Канал зібрав вичерпний перелік варіантів, які варто розглянути.

Дивіться також Усе, що потрібно знати про майбутнє припинення підтримки Windows 10

Що саме можна зробити, щоб захистити свій комп'ютер?

Безкоштовно оновитися до Windows 11. Це найкращий варіант, якщо ваш комп'ютер відповідає системним вимогам.

Для переходу на нову ОС потрібен процесор не старіший за 2018 рік, а також підтримка модуля TPM 2.0 та функції Secure Boot.

TPM 2.0 Це спеціальний чип на материнській платі, що забезпечує апаратне шифрування, а Secure Boot захищає процес завантаження системи від шкідливого коду.



Не забудьте активувати TMP 2.0 в налаштуваннях / Фото Reddit

Важливо! Перевірити сумісність можна за допомогою офіційної утиліти PC Health Check від Microsoft.

Встановити Windows 11 на старий ПК. Якщо ваш пристрій офіційно не підтримується, існують інструменти (наприклад, Flyby11 або Rufus), які дозволяють обійти перевірку системних вимог.



Більшість комп'ютерів до 2018 року офіційно не підтримуються Windows 11 / Фото Reddit

Корисно! Детальніше про те, як встановити Windows 11 на старий комп'ютер, читайте у нашому матеріалі, де ми детально розповідаємо, що і як потрібно робити.

Якщо коротко, то ці застосунки модифікують інсталяційний образ так, щоб встановлення Windows 11 на несумісне залізо стало можливим.

Проте такий спосіб має ризики: Microsoft не гарантує надсилання оновлень безпеки на такі системи, а кожне велике оновлення функцій доведеться встановлювати вручну з нуля.

Придбати платні оновлення безпеки (ESU). Microsoft дозволить користувачам отримувати оновлення безпеки для Windows 10 ще протягом трьох років за окрему плату.

Вартість першого року становитиме приблизно 30 доларів за один пристрій. Важливо враховувати, що ціна, ймовірно, буде подвоюватися щороку, як це відбувається в корпоративному секторі.

Разом з тим компанія передбачила безкоштовне рішення для користувачів Windows 10, яке допоможе отримати підтримку системи від компанії ще на рік.

Перейти на Windows 10 LTSC. Це спеціальна версія системи (Long-Term Servicing Channel), призначена для бізнесу, яка отримуватиме оновлення безпеки аж до 2027 року. Вона не отримує нових функцій, що для застарілої системи вже не є недоліком.

Можна оновити Windows 10 Pro до LTSC, придбавши відповідний ключ активації, що в довгостроковій перспективі може бути вигідніше за програму ESU.

Купити новий комп'ютер. Хоча це найдорожчий варіант, він є найпростішим та найнадійнішим для власників старих пристроїв.



Іноді техніку потрібно оновлювати / Фото Retailers

Нові ПК гарантовано сумісні з Windows 11, мають значно вищу продуктивність, кращу енергоефективність та сучасні апаратні засоби безпеки.

Встановити іншу операційну систему. Старе обладнання чудово працює з альтернативними ОС. Дистрибутиви Linux, такі як Ubuntu або Linux Mint, є безплатними, безпечними та мають низькі системні вимоги.

Інший варіант – ChromeOS Flex, що дозволяє перетворити старий ноутбук на швидкий пристрій для вебсерфінгу та роботи з онлайн-документами.

Важлива порада! Перед тим як ухвалювати будь-яке з рішень, рекомендуємо зробити резервну копію системи. Обов'язково завантажте ISO-образ останньої версії Windows 10 (22H2) з офіційного сайту Microsoft за допомогою інструменту Media Creation Tool. Після закінчення підтримки компанія може видалити цю можливість. Наявність образу дозволить вам у будь-який момент перевстановити або відновити систему.