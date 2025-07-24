Для тих, хто не готовий перейти на Windows 11, компанія запустила програму Extended Security Updates (ESU), яка дозволяє отримувати критичні та важливі оновлення безпеки до 13 жовтня 2026 року. Вперше ця програма стала доступною і для індивідуальних користувачів, причому з безкоштовними варіантами, інформує 24 Канал.

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Для участі в програмі ESU для споживачів ваш пристрій має відповідати таким вимогам:

працювати на Windows 10 версії 22H2 (Home, Professional, Pro Education або Workstation),

мати встановлені останні оновлення, а також використовувати обліковий запис Microsoft із правами адміністратора (не дитячий обліковий запис).

Пристрої в режимі кіоску, приєднані до Active Directory або керовані через MDM, не можуть брати участь у цій програмі.

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Як отримати безкоштовні оновлення безпеки?

Microsoft пропонує три варіанти для індивідуальних користувачів, щоб отримати доступ до ESU без додаткових витрат або за мінімальну плату. Починаючи з липня 2025 року, спеціальний майстер реєстрації (enrollment wizard) став доступним у Windows Insider Program, а широка доступність очікується до середини серпня. Ось доступні опції:

Використання Windows Backup для синхронізації налаштувань у хмарі. Цей варіант не потребує додаткових витрат, але вимагає підключення до OneDrive через ваш обліковий запис Microsoft. Ви можете вимкнути синхронізацію після реєстрації, якщо не хочете ділитися даними. Зауважте, що безкоштовний обсяг OneDrive становить 5 ГБ, і для більших резервних копій може знадобитися платна підписка.

Використання 1000 балів Microsoft Rewards. Якщо у вас є накопичені бали в програмі Microsoft Rewards, ви можете обміняти їх на річну підписку ESU без фінансових витрат.

Оплата 30 доларів США. Якщо ви не бажаєте використовувати хмарне резервне копіювання або не маєте балів, можна сплатити одноразовий внесок у розмірі 30 доларів (або еквівалент у місцевій валюті) за рік оновлень.

Щоб зареєструватися, потрібно увійти в налаштування Windows 10 або дочекатися сповіщення від системи. Після вибору одного з варіантів ваш ПК автоматично отримає доступ до оновлень безпеки до жовтня 2026 року. Важливо, що ESU не включає нові функції, покращення чи технічну підтримку – лише захист від вразливостей.

Які варіанти для бізнесу та освітніх установ?

Для комерційних організацій програма ESU є платною: перший рік коштує 61 долар за пристрій, другий – 122 долари, а третій – 244 долари, що загалом становить 427 доларів за три роки. Реєстрація доступна через постачальників хмарних послуг (CSP). Освітні установи отримують значні знижки, але точні ціни не розголошуються. Користувачі Azure Virtual Desktop можуть отримати ESU безкоштовно.

Чому це важливо?

Windows 10 залишається однією з найпопулярніших операційних систем Microsoft, хоч зараз її випереджає Windows 11. Багато хто не може або не хоче переходити на Windows 11 через вимоги до обладнання чи інші причини. Програма ESU дає змогу відтермінувати оновлення, зберігаючи захист від кіберзагроз. Проте це лише тимчасове рішення, і Microsoft наголошує на необхідності зрештою перейти на новішу ОС.