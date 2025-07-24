Для тех, кто не готов перейти на Windows 11, компания запустила программу кто не готов перейти на Windows 11 Extended Security Updates (ESU), которая позволяет получать критические и важные обновления безопасности до 13 октября 2026 года. Впервые эта программа стала доступной и для индивидуальных пользователей, причем с бесплатными вариантами, информирует 24 Канал.

Смотрите также Как установить Windows 11 на старый компьютер: пошаговые советы

Для участия в программе ESU для потребителей ваше устройство должно отвечать следующим требованиям:

работать на Windows 10 версии 22H2 (Home, Professional, Pro Education или Workstation),

иметь установленные последние обновления, а также использовать учетную запись Microsoft с правами администратора (не детскую учетную запись).

Устройства в режиме киоска, подключены к Active Directory или управляемые через MDM, не могут участвовать в этой программе.

Важно! Все, что нужно знать о прекращении поддержки Windows 10, читайте в нашем материале.

Как получить бесплатные обновления безопасности?

Microsoft предлагает три варианта для индивидуальных пользователей, чтобы получить доступ к ESU без дополнительных затрат или за минимальную плату. Начиная с июля 2025 года, специальный мастер регистрации (enrollment wizard) стал доступным в Windows Insider Program, а широкая доступность ожидается к середине августа. Вот доступные опции:

Использование Windows Backup для синхронизации настроек в облаке. Этот вариант не требует дополнительных затрат, но требует подключения к OneDrive через вашу учетную запись Microsoft. Вы можете отключить синхронизацию после регистрации, если не хотите делиться данными. Заметьте, что бесплатный объем OneDrive составляет 5 ГБ, и для больших резервных копий может потребоваться платная подписка.

Использование 1000 баллов Microsoft Rewards. Если у вас есть накопленные баллы в программе Microsoft Rewards, вы можете обменять их на годовую подписку ESU без финансовых затрат.

Оплата 30 долларов США. Если вы не хотите использовать облачное резервное копирование или не имеете баллов, можно оплатить единовременный взнос в размере 30 долларов (или эквивалент в местной валюте) за год обновлений.

Чтобы зарегистрироваться, нужно войти в настройки Windows 10 или дождаться оповещения от системы. После выбора одного из вариантов ваш ПК автоматически получит доступ к обновлениям безопасности до октября 2026 года. Важно, что ESU не включает новые функции, улучшения или техническую поддержку – только защиту от уязвимостей.

Какие варианты для бизнеса и образовательных учреждений?

Для коммерческих организаций программа ESU является платной: первый год стоит 61 доллар за устройство, второй – 122 доллара, а третий – 244 доллара, что в целом составляет 427 долларов за три года. Регистрация доступна через поставщиков облачных услуг (CSP). Образовательные учреждения получают значительные скидки, но точные цены не разглашаются. Пользователи Azure Virtual Desktop могут получить ESU бесплатно.

Почему это важно?

Windows 10 остается одной из самых популярных операционных систем Microsoft, хоть сейчас ее опережает Windows 11. Многие не могут или не хотят переходить на Windows 11 из-за требований к оборудованию или других причин. Программа ESU позволяет отсрочить обновление, сохраняя защиту от киберугроз. Однако это лишь временное решение, и Microsoft подчеркивает необходимость в конце концов перейти на более новую ОС.