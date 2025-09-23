В предыдущих версиях Windows 11 для участников Dev и Beta-каналов обнаружили возможность использовать видео файлы в качестве фона рабочего стола. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на техно-блогера phantomofearth.

Что известно о видеообоях в Windows 11?

Функцию нашел известный инсайдер PhantomOfEarth, который продемонстрировал, как система позволяет выбрать видео формата MP4 и сделать его обоями. По его словам, поддерживаются также другие популярные форматы – MOV, AVI, WMV и другие.

Особенность заключается в том, что видео запускается при просмотре рабочего стола, но не воспроизводится бесконечно по кругу, чтобы не надоедать пользователю. Сейчас эта функция скрыта и активируется только через специальный инструмент настроек Windows, поэтому ее финальная реализация может отличаться – или же Microsoft вообще откажется от идеи.

Стоит напомнить, что видео обои уже были в Windows Vista, но только в дорогой Ultimate-версии, где эта функция называлась Windows DreamScene. С тех пор она так и не вернулась в стандартные настройки системы. Сейчас пользователи, которые хотят иметь видео как фон, вынуждены использовать сторонние приложения вроде Wallpaper Engine или DeskScapes 11.

Как сообщает Techradar, новая возможность может иметь и недостатки. Пользователи уже выражают беспокойство относительно нагрузки на ресурсы ПК и влияния на автономность ноутбуков. С другой стороны, современные конкуренты Windows – macOS и некоторые дистрибутивы Linux – уже имеют динамические и анимированные обои. Microsoft может стремиться догнать их и предложить похожие инструменты без необходимости устанавливать сторонний софт.

Будут ли в Windows 11 динамические обои на основе ИИ?

Ранее сообщалось, что Microsoft работает над "живыми" обоями для Windows 11, которые будут двигаться с помощью ИИ.

Впрочем, так и не было понятно, что это означает: будет ли меняться фон в зависимости от времени суток, как, например, в macOS Sequoia, или будут другие опции. Остается также загадкой, как именно ИИ будет определять, что и когда менять.

Несмотря на неопределенность, интеграция динамических обоев выглядит логичным шагом. Microsoft активно вкладывает ресурсы в ИИ-технологии, поэтому использование искусственного интеллекта для визуального оформления рабочего стола – очевидная идея. "Живые" обои не только добавят эстетичности, но и могут со временем адаптироваться к привычкам пользователя, если он предоставит ИИ доступ к данным.