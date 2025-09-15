Новая кнопка для проверки скорости появляется в контекстном меню после нажатия правой кнопкой мыши на значок сети в области уведомлений или в меню быстрых настроек Wi-Fi, рассказывает 24 Канал со ссылкой на пользователя X phantomofearth.

Как будет работать новая функция?

Нажатие на кнопку будет открывать поисковик Bing, где и будет происходить тестирование скорости соединения. Это означает, что функция не полностью встроена в систему и зависит от стороннего сервиса.



Кнопка тестирования скорости интернета / Фото phantomofearth

Следует заметить, что такое решение является крайне странным. Вероятно, таким образом Microsoft стремится переманить пользователей для использования поисковика Bing, или же таким не органическим способом поднять ему популярность.

Какие еще обновления готовит Microsoft?

Кроме этого, Microsoft работает над обновлением страницы мобильных устройств в настройках Bluetooth. На ней будут отображаться все подключенные телефоны, что позволит управлять их функциями с одного места.

Также обновляются страницы настроек конфиденциальности и безопасности – они получат расширенные заголовки и описания для лучшего понимания, а также новую страницу "фоновые ИИ-задачи".

Эти изменения обнаружены в предыдущих сборках 26220.6682 и 26120.6682 (KB5065782) для участников программы Windows Insider на каналах Canary, Dev и Beta. Пока нет гарантии, что все они появятся в стабильной версии Windows 11, но поскольку это незначительные улучшения, их появление является лишь вопросом времени.

Кстати, недавно Microsoft синхронизировала в Windows буфер обмена с Android. Новая функция будет работать через Phone Link и будет совместима с любыми клавиатурами, но пока синхронизация доступна только в одном направлении – с Windows на Android.

Какие версии Windows потеряют поддержку Microsoft?

Обращаем ваше внимание, что уже 11 ноября 2025 года Microsoft прекращает поддержку Windows 11 версии 23H2 для Home и Pro Windows 11. Специалисты рекомендуют обновиться до актуальной версии 24H2.

Кроме того, уже скоро Microsoft прекращает поддержку Windows 10. Компания активно поощряет переход на Windows 11.