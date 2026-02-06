Вам немедленно следует очистить смартфон от этих опасных данных

Хранение в смартфоне персональной и финансовой информации далеко не лучшая идея єксперты по кибербезопасности неоднократно предупреждали, что такие чувствительные данные могут стать легкой добычей для мошенников. В случае потери или взлома устройства это чревато кражей средств и использованием личных данных в преступных схемах.

Наши телефоны часто содержат гораздо больше конфиденциальной информации, чем нам кажется. Фото собственных документов, скриншоты паролей или карточек, ряд других чувствительных данных – все это может быть опасным для нас самих, предупреждает 24 Канал.

Какие файлы в смартфоне создают наибольший риск?

Если злоумышленники получают доступ к устройству, они могут воспользоваться этим для махинаций, оформления кредитов или фишинга. Рассказываем, что следует немедленно удалить со смартфона.

Какими данными не следует обмениваться в сообщениях?

Прежде всего стоит пересмотреть SMS и сообщения в мессенджерах. Не следует просто так оставлять в памяти сообщения, которые могут содержать важную информацию, адреса, номера документов, пароли или другие чувствительные данные.

Если вы когда-то присылали родным документы в частных сообщениях соцсетей или мессенджеров, знайте, что это очень плохая идея. Даже когда такая необходимость есть, следует воспользоваться файловыми обменниками, предварительно защитив копии документов запароленным архивом.

Также опасными являются обмен реквизитами банковских карточек, PIN-кодами, CVV или CVC-кодами, ответами на контрольные вопросы и одноразовыми паролями от банков или платежных сервисов.

Проверьте сохраненные фото

Отдельное внимание следует уделить галерее. Фото документов, в частности паспорта, ID-карты или водительского удостоверения, могут быть использованы для подделки личности. Риск несут и скриншоты банковских сообщений, переписки со службами поддержки, а также снимки с кодами подтверждения, квитанциями и чеками.

Заметки это удобно, но не надежно

Еще одним слабым местом являются заметки, черновики электронных писем или сообщения, которые пользователи сохраняют "для себя". В таких файлах часто остаются пароли, номера карточек или другие персональные данные. Эксперты советуют регулярно проверять эти разделы и удалять лишнее.

Где еще может остаться чувствительная информация?

После очистки телефона важно не забывать о корзине и облачных сервисах. Удаленные файлы могут оставаться в резервных копиях Google Drive или iCloud, поэтому их также следует проверять.

Как защитить свой смартфон?

Как пишет Android, важно защитить само устройство от постороннего доступа – настроить надежный пароль, PIN или биометрический замок, чтобы посторонний человек не мог легко разблокировать телефон и получить данные внутри.

Операционная система Android имеет встроенные средства безопасности, которые позволяют использовать PIN-коды, пароли или биометрию (отпечаток пальца или распознавания лица), что значительно усложняет доступ для злоумышленников, даже если они физически завладели устройством.

Также специалисты советуют внимательно относиться к приложениям – устанавливать их только из официальных магазинов и проверять разрешения, которых они запрашивают в системе. Неизвестные или неофициальные программы могут скрывать вредоносный код, который получает доступ к данным смартфона.

Дополнительно, как советует Verizon, следует воспользоваться базовыми практиками безопасности:

блокировать устройство при каждом использовании,

не оставлять пребывание телефона без присмотра,

выходить из важных сервисов после финансовых операций,

выключать Wi-Fi и Bluetooth, когда они не нужны – это уменьшает шансы несанкционированного подключения или атаки извне.

Помните! Регулярная цифровая гигиена значительно снижает риск стать жертвой мошенничества. Следует позаботиться о собственной безопасности заранее, пока это не придется делать вынужденно.